Die Medaillen

Gold: Marco Odermatt (SUI) 1:47,05 Minuten

Silber: Aleksander Kilde (NOR) +0,48 Sek.

Bronze: Cameron Alexander (CAN) +0,89

Marco Odermatt hat der Schweiz das zweite Abfahrts-Gold binnen 24 Stunden beschert und einen weiteren Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Drei Tage nach dem 4. Rang im Super-G meisterte der Nidwaldner die Piste «Eclipse» schneller als alle anderen. Seine erste WM-Medaille überhaupt ist gleich die goldene, in der Königsdisziplin notabene.

Noch nie hatte er im Weltcup in einer Abfahrt reüssiert, nun klappte es ausgerechnet an der WM mit dem ersten Sieg. Im unteren Strecken-Teil (Bestzeit im 4. und 5. Sektor) baute Odermatt seinen Vorsprung kontinuierlich aus und liess die Konkurrenz deutlich hinter sich. Ganz von ungefähr kommt dieser Erfolg jedoch nicht: Odermatt holte in diesem Winter 6 Abfahrts-Podestplätze.

Schliessen 03:00 Video Odermatts überragende Fahrt zu WM-Gold Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten. 02:14 Video Odermatt: «So etwas habe ich noch nie gespürt» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 14 Sekunden. 00:42 Video Odermatt nach Fahrt: «Hatte noch nie solche Emotionen wie jetzt» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 02:45 Video Kilde kommt nicht an Odermatt heran Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden. 02:03 Video Kilde: «Die Fahrt von Marco war so sauber, das habe ich noch nie gesehen» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Auch der 5-fache Saisonsieger Aleksander Kilde kam nicht an Odermatt heran. Der Norweger büsste eine knappe halbe Sekunde ein und musste sich mit Silber begnügen. Hochspannend verlief der Kampf um Bronze. Der Kanadier Cameron Alexander stiess Super-G-Weltmeister James Crawford vom Podest und überstand auch den Angriff von Marco Schwarz, des Schnellsten des Abschlusstrainings.

02:11 Video Die Schweizer Abfahrts-Weltmeister der letzten 50 Jahre Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

Die Geschlagenen

Der Österreicher Schwarz schrammte um 4 Hundertstel am Podest vorbei und wurde Vierter. Das an diesen Titelkämpfen so erfolgreiche ÖSV-Team ging leer aus. Vincent Kriechmayr, der Weltmeister von 2021 und dreifache Saisonsieger, enttäuschte und verpasste die Top Ten (11./+ 1,16).

Auch die Italiener hatten sich wohl mehr erhofft. Florian Schieder (7.) und Dominik Paris (8.) klassierten sich immerhin in den Top Ten. Bitter verlief der Auftritt für den Franzosen Johan Clarey. Der 42-Jährige verlor 1,89 Sek. auf Odermatt und fiel weit zurück. Landsmann Maxence Muzaton (6.) fehlten zwei Zehntel zu Bronze.

05:02 Video SRF-Experte Berthod analysiert Odermatts Fahrt Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 2 Sekunden.

Die weiteren Schweizer

12. Niels Hintermann +1,23

12. Justin Murisier +1,23

18. Alexis Monney +1,75

Eine ordentliche Leistung lieferten Niels Hintermann (Bestzeit im 3. Sektor) und Justin Murisier (Bestzeit im 5. Sektor zeitgleich mit Odermatt) ab. Der Zürcher und der Walliser belegten ex aequo Platz 12. Zukunftshoffnung Alexis Monney liess immerhin Fahrer wie Romed Baumann oder Mattia Casse hinter sich.

Schliessen 02:05 Video Die Fahrt von Hintermann Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden. 01:42 Video Hintermann: «Viele kleine Dinge, die einen grossen Rückstand ergeben» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. 01:50 Video Die Fahrt von Monney Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 02:08 Video Murisier genau gleich schnell wie Hintermann Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 02:44 Video Murisier: «Hätte mir nie erträumt, in einer WM-Abfahrt dabei zu sein» Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden.

Das weitere Programm

Am Montag ruht das Geschehen in Courchevel und Méribel. Am Dienstag steht zunächst der Team-Event auf dem Programm, am Nachmittag folgt die Qualifikation für die Parallel-Rennen.