Lara Gut-Behrami hat es verpasst, an der WM in Courchevel/Méribel ihre beeindruckende WM-Sammlung weiter zu äufnen.

Legende: Keine Lust auf Journalisten-Fragen Lara Gut-Behrami war nach dem WM-Riesenslalom bedient. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Diesmal waren es nur neun Hundertstel, die Lara Gut-Behrami im Riesenslalom zu einer weiteren WM-Medaille fehlten. Nachdem sie schon im Super-G um vier Hundertstel an Bronze vorbeigefahren war und in der Abfahrt als Neunte 0,59 Sekunden auf Edelmetall verloren hatte, bleibt die 31-Jährige an der Ski-WM in Courchevel/Méribel ungekrönt.

Wie es in Gut-Behrami nach der knappen Entscheidung am Donnerstag aussieht, hätte man gerne erfahren. Doch mehr als die knappe Aussage, sie sei eigentlich «gut gefahren, war aber nicht sehr schnell. Insgesamt war es eine Sch...-Woche», war aus ihr nicht herauszukriegen, bevor sie die Medienmeute hinter sich liess. Dieses Bild fügte sich in jenes von vor der WM, als sie den Journalisten und Journalistinnen – anders als die anderen Schweizerinnen – nicht zur Verfügung stand und lediglich ein Statement per Audio-Nachricht abgab.

01:17 Video Der 2. Lauf von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 16.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Nur Zurbriggen holte mehr WM-Medaillen

Der Frust Gut-Behramis ist indes verständlich. Neben den knappen Abständen auf das Podest war es erst das dritte Mal in ihrer Karriere, dass sie ohne Medaille von einer Weltmeisterschaft nach Hause zurückkehren wird (nach 2011 und 2019). Ansonsten ist ihre Sammlung an WM-Podestplätzen beeindruckend.

2009 in Val d'Isère: WM-Silber in Abfahrt und Super-Kombination

2013 in Schladming: WM-Silber im Super-G

2015 in Vail/Beaver Creek: WM-Bronze in der Abfahrt

2017 in St. Moritz: WM-Bronze im Super-G

2021 in Cortina: WM-Gold im Super-G und im Riesenslalom, WM-Bronze in der Abfahrt

Diese 8 WM-Medaillen werden im helvetischen Lager nur von einem übertroffen: Pirmin Zurbriggen, der in den 1980er-Jahren dominierte, 4 Mal Gold, 4 Mal Silber und 1 Mal Bronze an Weltmeisterschaften erringen konnte und seine Karriere schon mit 27 Jahren beendete. Im Frauen-Lager sicherte sich Erika Hess einst 6 Mal Gold; insgesamt waren es bei der heute 60-Jährigen bis zu ihrem Rücktritt aber «nur» 7 Medaillen.

So weit ist Gut-Behrami noch nicht. Die Tessinerin wird – sofern sie ihre Karriere nicht beendet – in zwei Jahren in Saalbach die Chance haben, weiteres Edelmetall zu holen.