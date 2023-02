Wendy Holdener holt im Parallel-Rennen an der WM in Méribel Silber. Für die Schweiz ist es die 5. Medaille. Gold gibt's für Maria Therese Tviberg und Alexander Schmid.

Die Medaillen bei den Frauen

Gold: Maria Therese Tviberg (NOR)

Silber: Wendy Holdener (SUI)

Bronze: Thea Louise Stjernesund (NOR) Wendy Holdener hat an der Ski-WM in Courchevel/Méribel für die 5. Schweizer Medaille gesorgt. Im erst zum 2. Mal ausgetragenen Parallel-Rennen sicherte sich die 29-Jährige Silber. Im Final musste sich Holdener Maria Therese Tviberg geschlagen geben. Nach zeitgleich absolviertem 1. Lauf war die Norwegerin im 2. Finallauf 67 Hundertstel schneller.

00:55 Video Der 2. Finallauf zwischen Holdener und Tviberg Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Holdeners eindrückliches Palmarès

Für Holdener ist es bei Weltmeisterschaften die 6. Medaille – die 2. in Méribel nach Silber in der Kombination zum Auftakt der Titelkämpfe. 2017 und 2019 hatte die Schwyzerin zudem jeweils Gold in der Alpinen Kombination geholt, daneben gab es 2017 Silber im Slalom und 2019 Gold mit dem Team. Dazu gesellen sich 5 Olympia-Medaillen.

Schliessen 02:15 Video Holdener: «Ich habe eure Kommentare gehört und wollte es besser machen» Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden. 01:19 Video Tviberg: «Ich war so müde, ich bin beim Lift fast gestürzt» (engl.) Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Holdener hatte im Achtelfinal zunächst einen kleinen Rückstand gegen Coralie Frasse-Sombet (FRA) korrigieren müssen. Im Viertelfinal schaltete sie mit Sara Hector (SWE) eine der Mitfavoritinnen souverän aus, ehe sie im Halbfinal die überraschende Lokalmatadorin Marie Lamure in Schach hielt. Diese hatte im Kampf um Bronze Pech, weil sie im 2. Lauf einen Ski verlor. Bronze ging so mit Stjernesund an eine weitere Norwegerin.

01:20 Video Der Ski ist weg: Pech für Lamure Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

Die Medaillen bei den Männern

Gold: Alexander Schmid (GER)

Silber: Dominik Raschner (AUT)

Bronze: Timon Haugan (NOR)

Den WM-Titel bei den Männern sicherte sich Alexander Schmid. Der Deutsche setzte sich im Final klar gegen Dominik Raschner (AUT) durch und schrieb damit Geschichte als erster deutscher Weltmeister seit Hansjörg Tauscher 1989. Bronze ging an den Norweger Timon Haugan.

Schliessen 01:03 Video Der Final zwischen Schmid und Raschner Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:09 Video Schmid: «Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet» Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:22 Video Raschner: «Das Ziel war eine Medaille» Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 00:52 Video Der kleine Final bei den Männern Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

Für Andrea Ellenberger und Camille Rast war der Arbeitstag bereits nach den Achtelfinals beendet. Ellenberger musste Maryna Gasienica-Daniel (POL) um 22 Hundertstel den Vortritt lassen. Rast verlor in den beiden Läufen 4 Zehntel auf die spätere Bronze-Gewinnerin Stjernesund (NOR).

Die Schweizer Männer waren allesamt bereits am Dienstag in der Qualifikation hängen geblieben. Pech hatte dabei Gino Caviezel, dem nur eine Hundertstelsekunde für den Einzug in die K.o.-Phase fehlte.

Schliessen 00:44 Video Ellenbergers Achtelfinal gegen Gasienica-Daniel Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 01:50 Video Ellenberger: «Es tut mehr weh, wenn man gut drauf ist» Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 00:45 Video Rasts Achtelfinal gegen Stjernesund Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden. 01:19 Video Rast: «Eine gute Vorbereitung für die nächsten 2 Rennen» Aus Sport-Clip vom 15.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Das weitere Programm

Am Donnerstag fahren die Frauen an der WM im Riesenslalom um Gold, ehe am Freitag die Männer um die «Riesen»-Krone kämpfen. Am Wochenende stehen zum Abschluss der Titelkämpfe in Courchevel/Méribel die Slaloms auf dem Programm.