Die Medaillen

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:39,50 Minuten

2. AJ Ginnis (GRE) +0,20 Sekunden

3. Alex Vinatzer (ITA) +0,38

Henrik Kristoffersen wagte nach dem 1. Lauf des WM-Slaloms in Courchevel wohl nicht vom Titel zu träumen. Mit Zwischenrang 16 und einem Rückstand von 91 Hundertstel auf den Halbzeitführenden Manuel Feller schien Gold für den Norweger ausser Reichweite zu sein. Doch in Durchgang Nummer 2 setzte Kristoffersen zur grossen Aufholjagd an.

Mit dem stark drehenden Kurs des deutschen Trainers Bernd Brunner kam der 28-Jährige am Nachmittag am besten zurecht – und wies die Konkurrenz mit Laufbestzeit in die Schranken. Kein Fahrer vermochte den Norweger in der Folge noch von der Spitze zu verdrängen. Kristoffersen konnte seinen ersten Titel im Slalom und den zweiten nach dem WM-Titel im Riesenslalom von vor 4 Jahren feiern.

Erinnerungen an 2014 werden wach

Das Ganze erinnerte an den Slalom bei den Olympischen Winterspielen 2014. Auch damals war Kristoffersen im 1. Lauf zurückgefallen, auch damals wartete in Durchgang Nummer 2 ein stark drehender Kurs auf die Athleten – und auch damals gelang dem Norweger der grosse Sprung nach vorne: Von 15 auf 3. Ein Sprung, der kaum zu toppen schien – bis zum WM-Slalom 2023.

Kristoffersen: «Vielen Dank an Bernd Brunner für die Kurssetzung»

Für eine ebenso grosse Überraschung sorgte in Courchevel AJ Ginnis. Der griechische Sensationszweite von Chamonix erarbeitete sich mit Zwischenrang 2 zur Halbzeit eine hervorragende Ausgangslage. Nervös machen liess sich der 28-Jährige ob dieser Situation nicht. Im 2. Lauf hielt Ginnis gut mit Kristoffersen mit und büsste im Ziel nur 2 Zehntel auf den Norweger ein. Für Griechenland ist es die erste Medaille an einer Ski-WM. Das Podest in Courchevel komplettierte der Italiener Alex Vinatzer, der sich mit drei Hundertsteln Vorsprung vor Olympiasieger Clément Noël aus Frankreich Bronze sicherte.

Die geschlagenen Schweizer

9. Ramon Zenhäusern +0,69

14. Marc Rochat 0,88

24. Daniel Yule +1,77

Im 1. Lauf out: Loïc Meillard

Das mit grossen Erwartungen an den Start gegangene Schweizer Team musste in Courchevel eine bittere Niederlage einstecken. Bester Swiss-Ski-Athlet am Ende zweier unterschiedlicher Läufe war Ramon Zenhäusern auf dem 9. Platz mit einem Rückstand von 0,69 Sekunden auf die Spitze. Damit verpasst die Schweiz das anvisierte Edelmetall und muss weiter auf die erste WM-Slalommedaille seit 2003 und Silber von Silvan Zurbriggen warten.

Zweitbester Schweizer war WM-Debütant Marc Rochat. Mit einer soliden Fahrt im 1. Lauf klassierte sich der 30-Jährige auf dem ansprechenden 15. Zwischenrang, insbesondere in den unteren Streckenabschnitten liess er Zeit liegen. Am Nachmittag verbesserte sich Rochat noch um einen Rang.

Zenhäusern: «Hatte mir schon einen Sprung nach vorne erhofft»
Rochat: «‹Be water my friend› – ich habe es probiert»

Der Wettbewerb hatte aus Schweizer Sicht bereits denkbar schlecht begonnen. Loïc Meillard verliess das Starthaus mit der Nummer 1, nur um wenige Meter weiter unten bereits abschwingen zu müssen. Gerade mal bis zur 3. Torstange kam der Walliser. Stange Nummer 4 verpasste er, das Rennen war für den 26-Jährigen gelaufen. «Ich fühlte mich gut am Morgen, schade kam es so raus», so Meillard im Ziel.

Meillard: «Ich war überrascht, wie der Ski reagiert hat»

Gross war die Enttäuschung auch bei Daniel Yule. Der Zweite in der Slalom-Gesamtwertung kam im französischen Wintersportort überhaupt nicht auf Touren. Im 1. Lauf bekundete Yule an derselben Stelle wie der direkt vor ihm gestartete Meillard grosse Schwierigkeiten und handelte sich zur Halbzeit einen Rückstand von 1,37 Sekunden auf die Spitze ein. Der erhoffte Angriff nach Zwischenrang 22 blieb am Nachmittag aus. Der Walliser fand im stark drehenden Kurs nie die richtigen Schwünge und fiel am Ende bis auf den 24. Platz zurück.

Yule: «Schlecht ist nicht schlecht genug»

So geht es nach der WM weiter

Mit dem Slalom der Männer sind die Wettkämpfe in Courchevel/Méribel sportlich zu Ende. Doch von Pause keine Spur, denn die Techniker stehen nächstes Wochenende bereits wieder im Einsatz. Im kalifornischen Palisades Tahoe stehen ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm.