An der Ski-WM steht am Mittwoch bereits die nächste Medaillenvergabe an. Mit Lara Gut-Behrami als Schweizer Trumpf?

Legende: Mit ihnen ist im Super-G zu rechnen Federica Brignone und Lara Gut-Behrami. Keystone/AP/Gabriele Facciotti

Die grössten Medaillenkandidatinnen

Federica Brignone (ITA)

Lara Gut-Behrami (SUI)

Mikaela Shiffrin (USA)

Ragnhild Mowinckel (NOR)

Marta Bassino (ITA)

Auch ohne WM-Gold in der Kombi hätte Federica Brignone im Super-G zu den Medaillenanwärterinnen gehört. Nach ihrem überlegenen Sieg zum Auftakt der Ski-WM ist die Italienerin in der Favoritenliste aber noch einmal kräftig nach oben geklettert – vielleicht sogar ganz nach oben. 71 Hundertstel und mehr hatte sie ihren Konkurrentinnen abgenommen – eine ziemliche Machtdemonstration der 32-Jährigen, die in diesem Winter in St. Anton mit den Rängen 1 und 2 geglänzt hatte.

02:32 Video Brignone in der Alpinen Kombi eine Klasse für sich Aus Sport-Clip vom 06.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Neben Brignone kommen einige weitere Fahrerinnen für eine Medaille in Frage. Schliesslich hat es in den fünf Super-G der laufenden Saison fünf verschiedene Siegerinnen gegeben.

Gute Chancen auf Edelmetall dürfen auch Lara Gut-Behrami eingeräumt werden. Die Tessinerin tritt als Titelverteidigerin an und hat wie Brignone in St. Anton mit einem Sieg und einem 3. Platz geglänzt. Und Gut-Behrami weiss nur zu gut, wie man an Grossanlässen zuschlägt. Alleine im Super-G hat sie drei WM- und eine Olympia-Medaille vorzuweisen.

02:58 Video Gut-Behrami siegt in St. Anton vor 3 Italienerinnen Aus Sport-Clip vom 15.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Etwas anders sieht die Sache mit den Grossanlässen bei Mikaela Shiffrin aus – zumindest in jüngerer Vergangenheit. Wer aber 11 WM-Medaillen im Palmarès hat – darunter eine goldene und eine bronzene im Super-G – gehört auch an diesen Titelkämpfen zu den Favoritinnen.

aus – zumindest in jüngerer Vergangenheit. Wer aber 11 WM-Medaillen im Palmarès hat – darunter eine goldene und eine bronzene im Super-G – gehört auch an diesen Titelkämpfen zu den Favoritinnen. Rechtzeitig in WM-Form ist Ragnhild Mowinckel , die zuletzt die WM-Hauptprobe in Cortina gewonnen hatte. In der Kombi belegte die Norwegerin nach dem Super-G zusammen mit Gut-Behrami Zwischenrang 2. Sind die Verhältnisse gut, kann Mowinckel vorne mitfahren.

, die zuletzt die WM-Hauptprobe in Cortina gewonnen hatte. In der Kombi belegte die Norwegerin nach dem Super-G zusammen mit Gut-Behrami Zwischenrang 2. Sind die Verhältnisse gut, kann Mowinckel vorne mitfahren. Auf dem Zettel muss man auch Marta Bassino haben. Zwar dürfte sich die Italienerin im Riesenslalom die grösseren Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Trotzdem schaffte sie es auch im Super-G zweimal in dieser Saison aufs Podest (zweimal Dritte). Den Kombi-Super-G brachte Bassino am Montag allerdings nicht ins Ziel.

02:32 Video Ragnhild Mowinckel: Frohnatur und ausgezeichnete Skifahrerin Aus Sport-Clip vom 07.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden.

Das Schweizer Fragezeichen

Corinne Suter

Neben Brignone, Gut-Behrami, Shiffrin und Mowinckel ist Corinne Suter die fünfte Fahrerin, die in diesem Winter einen Super-G gewinnen konnte. Beim Speedauftakt in Lake Louise setzte sich die Schwyzerin mit der Winzigkeit von 2 Hundertsteln vor Cornelia Hütter (AUT) durch.

Danach kam Suter im Super-G aber nicht mehr auf Touren und musste sich mit zwei 15. und einem 10. Rang begnügen. Ob die WM-Zweite von 2021 in Méribel vorne mitmischen kann, ist auch deshalb unklar, weil Suter vor zweieinhalb Wochen in Cortina schwer gestürzt ist und sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Im 1. Abfahrtstraining am Dienstag deutete sie mit Rang 9 an, dass sie wieder bereit sein dürfte.

Schliessen 00:51 Video Suter: «Brauchte ein wenig Zeit, um den Sturz zu verarbeiten» Aus Sport-Clip vom 07.02.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 02:08 Video Beim Super-G in Lake Louise triumphiert Suter Aus Sport-Clip vom 04.12.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 01:43 Video Suter stürzt in Cortina mit über 100 km/h, kann aber selber ins Ziel fahren Aus Sport-Clip vom 20.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

Michelle Gisin

Joana Hählen

Jasmine Flury

Michelle Gisin musste in der Alpinen Kombination mit dem 6. Platz eine bittere Enttäuschung hinnehmen. Die Engelbergerin hat aber noch weitere Chancen, die WM in den französischen Alpen mit einer Medaille zu verlassen. Zweimal landete sie in dieser Saison in einem Weltcup-Super-G in den Top 6 und hat damit intakte Aussenseiterchancen. Sowieso lief es der Olympia-Bronzemedaillengewinnerin von Peking zuletzt in den Speed-Bewerben besser als in den technischen Disziplinen.

01:16 Video Hählen: «Ich habe schon etwas glänzendes im Hinterkopf» Aus Sport-Clip vom 07.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Top oder Flop heisst es bei Joana Hählen im Super-G. Einem 2. Rang in St. Anton steht kein einziger weiterer Top-10-Platz gegenüber. Passt alles zusammen, kann die Berner Oberländerin aber ganz vorne mitmischen. Das Schweizer Quartett wird von Jasmine Flury komplettiert, der im Super-G nach ganz vorne immer ein wenig fehlt.

Der Promi-Tipp

Weil die ehemalige Weltcup-Fahrerin Francesca Marsaglia abergläubisch ist, stehen auf ihrem Tipp-Zettel nicht nur italienische Namen, «auch wenn es durchaus möglich ist, dass wir einen Dreifachsieg feiern». So steigen auf das Podest der heutigen TV-Expertin bei Eurosport Mikaela Shiffrin (Gold), Marta Bassino (Silber) und Lara Gut-Behrami (Bronze)

01:24 Video Marsaglia tippt den Super-G Aus Sport-Clip vom 07.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Das Podest an der letzten WM