Das Podest

1. Elena Curtoni (ITA) 1:20,98

2. Tamara Tippler (AUT) +0,09

3. Michelle Gisin (SUI) +0,24

Michelle Gisin hat es zum 2. Mal in ihrer Karriere auf das Podest eines Weltcup-Super-G geschafft. Vor über 5 Jahren war die Engelbergerin in St. Moritz Zweite geworden. In Cortina d'Ampezzo zeigte Gisin eine konstant schnelle Fahrt. Im untersten Teil konnte sie noch einmal Zeit auf die Schnellsten gutmachen, am Schluss fehlten ihr 0,24 Sekunden.

Schliessen 01:41 Video Michelle Gisin zeigt eine starke Leistung Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen 01:54 Video Gisin: «Es macht Spass, wieder so attackieren zu können» Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen

Den Sieg sicherte sich Elena Curtoni. Die Italienerin war insbesondere im Mittelteil die Schnellste. Im Ziel wies sie einen Vorsprung von 0,09 Sekunden auf die Österreicherin Tamara Tippler auf. Für Curtoni ist es der 1. Triumph im Super-G, der 2. Weltcupsieg insgesamt. Im Januar 2020 hatte sie die Abfahrt in Bansko gewonnen.

Pech hatte Curtonis Teamkollegin Sofia Goggia. Die Italienerin, Gewinnerin der Abfahrt vom Samstag und sechsfache Saisonsiegerin, stürzte nach 55 Fahrsekunden nach einem Verschneider. Goggia konnte selbst ins Ziel fahren, hat sich aber unter anderem einen Teilriss am linken Kreuzband zugezogen. Trotzdem plant die Italienerin einen Start in der Olympia-Abfahrt.

Schliessen 01:36 Video Curtoni weist im Heimrennen alle in die Schranken Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen 01:10 Video Sturz: Goggia büsst für eine allzu wilde Fahrt Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen 01:29 Video Siegerin Curtoni im Interview (Engl.) Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen

Die weiteren Schweizerinnen

5. Corinne Suter +0,44

11. Jasmine Flury +0,67

13. Lara Gut-Behrami +0,83

18. Joana Hählen +1,18

22. Jasmina Suter +1,81

25. Stephanie Jenal +2,32

29. Priska Nufer +2,70

30. Delia Durrer +3,18

OUT Noémie Kolly

Corinne Suter, am Samstag Vierte in der Abfahrt, zeigte erneut eine gute Leistung. Dank einem starken untersten Streckenteil klassierte sich die Schwyzerin auf Position 5. Zu einem Podestplatz fehlten ihr 0,20 Sekunden.

Die anderen Schweizerinnen verpassten die Top 10. Jasmine Flury reihte sich mit einem Rückstand von 0,67 Sekunden auf Rang 11 ein. Lara Gut-Behrami kam nach Rang 9 am Vortag in der Abfahrt und dem Ärger über den Wind nicht richtig auf Touren. Sie büsste kontinuierlich Zeit ein und musste sich mit Platz 13 begnügen.

Mit Joana Hählen, Jasmina Suter, Stephanie Jenal, Priska Nufer und Delia Durrer holten 5 weitere Schweizerinnen Punkte. Noémie Kolly schied aus. Insgesamt waren nur 35 Fahrerinnen klassiert, 24 erreichten das Ziel nicht.

Schliessen 01:38 Video Die Fahrt von Corinne Suter Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen 00:36 Video Suter: «Nicht so das Wahre» Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen 01:45 Video Die Fahrt von Flury Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen 01:41 Video Weltmeisterin Gut-Behrami kann nicht überzeugen Aus Sport-Clip vom 23.01.2022. abspielen

So geht's weiter

Am Dienstag steht am Kronplatz (ITA) ein Riesenslalom auf dem Programm. Am kommenden Wochenende finden in Garmisch-Partenkirchen mit einer Abfahrt (Samstag) und einem Super-G (Sonntag) die letzten Rennen vor den Olympischen Spielen in Peking (ab dem 4. Februar) statt.