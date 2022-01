Sofia Goggia hat sich bei ihrem Sturz im Super-G von Cortina mehrere Verletzungen am linken Knie zugezogen. Trotzdem will sie an Olympia dabei sein.

Für Sofia Goggia wird die Teilnahme an den Winterspielen in Peking ein Wettlauf mit der Zeit. Genauere Untersuchen haben ergeben, dass die Italienerin bei ihrem Sturz beim Super-G in Cortina d'Ampezzo einen Teilriss am linken Kreuzband zugezogen hat, das sie schon 2013 hatte operieren müssen. Der italienische Verband berichtete zudem von einer «kleinen Wadenfraktur».

Goggia beginnt nun eine Reha-Phase und will an der Olympia-Abfahrt in Peking am 15. Februar an den Start gehen. «Ich werde alles daran setzen, meinen Olympiasieg in der Disziplin, die ich am meisten liebe, zu verteidigen», liess die Abfahrtsdominatorin der laufenden Saison verlauten.