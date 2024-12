Legende: Muss operiert werden Josua Mettler. Keystone/AP Photo/Gabriele Facciotti

Für Josua Mettler ist die Ski-Saison vorzeitig zu Ende. Der St. Galler Speedspezialist war am Freitag im Abfahrtstraining in Bormio gestürzt und anschliessend für weitere Untersuchungen in die Schweiz zurückgekehrt. Die Abklärungen haben nun eine praktisch identische Verletzung an beiden Kniegelenken ergeben.

Mettler hat sich die vorderen Kreuzbänder gerissen und zudem einen Riss der Innenbänder sowie des Innenmeniskus zugezogen. Eine Operation ist unumgänglich. Diese soll in der kommenden Woche stattfinden.

Ellenberger bereits operiert

Auch für Andrea Ellenberger hat der schwere Trainingssturz vor dem Weltcup in Semmering am Freitag das vorzeitige Saisonende zur Folge. Die 31-jährige Nidwaldnerin erlitt eine Unterschenkel-Fraktur, eine Knieverstauchung und mehrere starke Prellungen, wie Swiss-Ski kommunizierte. In Zürich wurde Ellenberger am rechten Unterschenkel operiert.

«Es folgt nach der gelungenen Operation nun eine mehrmonatige Rehabilitationsphase», wird Walter O. Frey, der bei Swiss-Ski verantwortliche Arzt, in der Verbandsmitteilung zitiert. Ins Renngeschehen werde sie in dieser Saison damit nicht mehr eingreifen können.

