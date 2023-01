Der Schreckmoment

Den Konkurrentinnen war der Schreck ins Gesicht geschrieben, als Corinne Suter bei der Kante nach dem Romerlo abhob und heftig auf den Schnee prallte. Angesichts des Aufpralls bei hohem Tempo musste man mit dem Schlimmsten rechnen. Die Schwyzerin richtete sich aber auf und konnte einige Minuten später selbstständig ins Ziel fahren, wenn auch sichtlich gezeichnet.

Noch ist unklar, ob sich Suter Verletzungen zugezogen hat. Vor zwei Jahren war sie an selber Stätte Abfahrts-Weltmeisterin geworden.

Legende: Vom Sturz gezeichnet Corinne Suter. Keystone/AP/Alessandro Trovati

Das Podest

1. Sofia Goggia (ITA) 1:33,47 Minuten

2. Ilka Stuhec (SLO) +0,13 s

3. Kira Weidle (GER) +0,36 s

Angesichts des heftigen Sturzes der Schweizerin verkam der Sieg von Sofia Goggia etwas zur Nebensache. Die Italienerin nahm auf der Olimpia delle Tofane gewohnt viel Risiko und belohnte sich mit dem 4. Saisonsieg. Goggia ist in der Abfahrt in diesem Winter das Mass aller Dinge und hat nun 4 von 5 Abfahrten in diesem Winter gewonnen. Nur einmal musste sie ihrer Teamkollegin Elena Curtoni in St. Moritz den Vortritt lassen.

01:46 Video Die Siegesfahrt von Goggia Aus Sport-Clip vom 20.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Am nächsten kam der Speed-Dominatorin aus Italien die Slowenin Ilka Stuhec. Die Weltmeisterin von 2017 und 2019 büsste erst im unteren Streckenteil die entscheidenden Hundertstel ein. Das Podest komplettierte mit Kira Weidle die WM-Silbergewinnerin von Cortina. Für beide ist es der zweite Podestplatz in der laufenden Saison, nachdem sie im Dezember in St. Moritz gemeinsam auf dem Treppchen gestanden waren.

Die Schweizerinnen

5. Lara Gut-Behrami +0,53

20. Michelle Gisin +1,16

23. Jasmine Flury +1,47

25. Joana Hählen +1,59

26. Priska Nufer +1,70

29. Delia Durrer +2,55

ausserhalb der Top 30: Juliana Suter (31.), Stephanie Jenal (36.), Noemie Kolly (38.), Janine Schmitt (40.)

Für das beste Schweizer Resultat sorgte Lara Gut-Behrami. Für die Tessinerin ist es das bisher beste Abfahrtsresultat des Winters, nachdem sie bereits in den beiden Trainings überzeugt hatte. Vor zwei Jahren hatte Gut-Behrami auf der Olimpia delle Tofane Bronze in der Abfahrt gewonnen.

Die übrigen Schweizerinnen mussten sich deutlich geschlagen geben. Sie verpassten allesamt die Top 15.

Schliessen 01:29 Video Die Fahrt von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 20.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden. 00:54 Video Gut-Behrami: «Der Mittelteil ist mir gut gelungen» Aus Sport-Clip vom 20.01.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden. 02:17 Video Gisin: «Oben fehlte mir die Überzeugung» Aus Sport-Clip vom 20.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 17 Sekunden.

So geht's weiter

Am Samstag ist in den Dolomiten erneut eine Abfahrt angesetzt, ehe das Weltcup-Wochenende am Sonntag mit einem Super-G beschlossen wird. Danach geht's Schlag auf Schlag: Bereits am Dienstag geht es in Kronplatz mit dem ersten von zwei Riesenslaloms weiter. Am nächsten Wochenende gastiert der Weltcup dann in Tschechien, wo zwei Slaloms ausgetragen werden.