Legende: Vom Sturz erholt Sofia Goggia. imago images

Die Skifahrerinnen sind zurück im WM-Ort Cortina d'Ampezzo vom letzten Jahr. Im ersten Training für die Abfahrt vom Samstag war die Italienerin Sofia Goggia am schnellsten. Die fünffache Saisonsiegerin meldete sich damit nach ihrem Sturz vom vergangenen Samstag in Zauchensee zurück, leistete sich allerdings einen Torfehler – entsprechend wenig aussagekräftig ist ihre Zeit.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Weltcuprennen der Frauen in Cortina können Sie live bei SRF mitverfolgen: Abfahrt: Samstag, ab 11:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Samstag, ab 11:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Super-G: Sonntag, ab 11:30 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Ramona Siebenhofer (AUT, +0,20 s) und Federica Brignone (ITA, +0,33) klassierten sich dahinter auf den Plätzen zwei und drei. Beste Schweizerin war Lara Gut-Behrami mit einem Rückstand von acht Zehnteln auf dem fünften Rang. Corinne Suter fuhr im ersten Probelauf noch nicht am Limit und wurde Dreizehnte (+1,14).

Mit Jasmine Flury (+1,64), Joana Hählen (+1,81) und Priska Nufer (+1,88) fuhren drei weitere Schweizerinnen unter die besten 25.

Resultate Box aufklappen Box zuklappen 1. Abfahrts-Trainings in Cortina: 1. Sofia Goggia* (ITA) 1:37,83. 2. Ramona Siebenhofer (AUT) 0,20 zurück. 3. Federica Brignone (ITA) 0,33. 4. Breezy Johnson (USA) 0,66. 5. Lara Gut-Behrami (SUI) 0,80. 6. Ester Ledecka (CZE) 0,82. – Ferner: 13. Corinne Suter (SUI) 1,14. 15. Mirjam Puchner (AUT) 1,39. 18. Jasmine Flury (SUI) 1,64. 19. Kira Weidle (GER) 1,75. 20. Joana Hählen (SUI) 1,81. 22. Priska Nufer (SUI) 1,88. 26. Michelle Gisin* (SUI) 2,28. 42. Jasmina Suter (SUI) 3,73. 51. Stephanie Jenal (SUI) 5,28. 53. Delia Durrer (SUI) 5,45. 57. Noémie Kolly (SUI) 6,26. – 59 gestartet, 58 klassiert.

* = Torfehler



Gute Erinnerungen an Cortina

An der WM vor einem Jahr in Cortina brillierten die Schweizerinnen in den Speed-Disziplinen mit vier Medaillen. Suter holte auf der Olympia delle Tofane in der Abfahrt Gold und im Super-G Silber, Gut Behrami glänzte jeweils mit Bronze und Gold. Von den Swiss-Ski-Athletinnen kann auf dieser Piste am Wochenende also einiges erwartet werden.

02:10 Video Cortina weckt grandiose Erinnerungen bei Gut-Behrami und Suter Aus Sport-Clip vom 20.01.2022. abspielen