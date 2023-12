Legende: War die beste Schweizerin Michelle Gisin. Freshfocus/Sven Thomann/Blick (Archiv)

Am Samstag dürften die Speedfahrerinnen in St. Moritz endlich in die Saison starten. Am Samstag steht die erste Abfahrt des Winters auf dem Programm, am Freitag und Sonntag findet im Engadin je ein Super-G statt.

Am Mittwoch bestritten die Fahrerinnen das erste Abfahrttraining. Die klare Bestzeit stellte Christina Ager mit der Startnummer 30 auf. Die Österreicherin verwies die Slowenin Ilka Stuhec (mit Torfehler) um 0,48 Sekunden auf den 2. Platz.

Die Rennen in St. Moritz live auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können die 3 Speedrennen der Frauen in St. Moritz live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen: Freitag, 10:15 Uhr: Super-G (Rennstart 10:30 Uhr)

Super-G (Rennstart 10:30 Uhr) Samstag, 10:20 Uhr: Abfahrt (Rennstart 10:30 Uhr)

Abfahrt (Rennstart 10:30 Uhr) Sonntag, 10:20 Uhr: Super-G (Rennstart 10:30 Uhr)

Hinter der drittplatzierten Österreicherin Nina Ortlieb reihte sich Michelle Gisin mit einem Rückstand von 0,75 Sekunden als beste Schweizerin auf Rang 4 ein. Delia Durrer klassierte sich als Elfte.

Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury (21./mit Torfehler), Corinne Suter (23.) und Lara Gut-Behrami (27.) gingen es im ersten Training noch gemächlich an.

Resultate 1. Abfahrtstraining in St. Moritz Box aufklappen Box zuklappen 1. Christina Ager (AUT) 1:29,93. 2. Ilka Stuhec (SLO) * +0,48 Sekunden. 3. Nina Ortlieb (AUT) +0"63. 4. Michelle Gisin (SUI) +0,75. 5. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +0,87. 6. Ariane Rädler (AUT) +0,93. 7. Nicol Delgado (ITA) +1,08. 8. Lena Wechner (AUT) +1,14. 9. Sofia Goggia (ITA) * +1,15. 10. Mikaela Shiffrin (USA) +1,18. 11. Delia Durrer (SUI) +1,20.

Ferner die weiteren Schweizerinnen: 21. Jasmine Flury (SUI) * +1,61. 23. Corinne Suter (SUI) +1,71. 27. Lara Gut-Behrami (SUI) +1,92. 33. Priska Nufer (SUI) +2,16. 35. Joana Hählen (SUI) 2,20. 50. Noemie Kolly (SUI) +3,03. 52. Juliana Suter (SUI) +3,09. OUT Jasmina Suter (SUI). * Torfehler