Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:44,08 Minuten

2. Marta Bassino (ITA) +0,07 Sekunden

3. Sara Hector (SWE) +0,20

Optimaler Saisonstart für Lara Gut-Behrami: Gleich bei ihrem ersten Saisonrennen in Killington (USA) triumphiert die Tessinerin. Nach der drittschnellsten Zeit im 1. Durchgang überzeugte die 31-Jährige auch im 2. Lauf. Beide bei Halbzeit vor ihr liegenden Fahrerinnen, die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und die Schwedin Sara Hector, kamen nicht an die Leistung der Schweizerin ran.

Schliessen 01:00 Video Von 3 auf 1: Die Siegfahrt von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 01:02 Video Hector kann die Führung nicht verteidigen Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Letztlich waren es 7 Hundertstel, die zugunsten der Schweizerin entschieden. Marta Bassino (ITA) hatte knapp das Nachsehen. Auch sie machte im 2. Durchgang einen Sprung nach vorne – vom 5. auf den 2. Platz. Olympiasiegerin Hector komplettierte das Podest mit 2 Zehnteln Rückstand.

Für Gut-Behrami ist es der erste Riesenslalom-Sieg im Weltcup seit 2016. Damals hatte sie, ebenfalls zu Beginn der Saison, in Sölden gewonnen. Zwischen beiden Erfolgen triumphierte sie indes im «Riesen» auch an der Ski-WM 2021 in Cortina.

01:24 Video Gut-Behrami: «Es hat schon ein wenig der Rhythmus gefehlt» Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Start nach unten verschoben

Wie bereits im letzten Jahr, als das Rennen hatte abgebrochen werden müssen, spielte der Wind in Killington auch heuer eine Rolle. Böen machten die Herabsetzung des Starts nötig, die Fahrerinnen fanden wechselhafte Bedingungen vor.

Nicht ideal kam Mikaela Shiffrin damit zurecht: Für die Lokalmatadorin setzte es eine Enttäuschung ab. Shiffrin, die den Slalom-Start in Levi mit 2 Siegen dominiert hatte, kam nicht auf Touren und musste sich letztlich mit dem 13. Rang begnügen.

Die weiteren Schweizerinnen

16. Wendy Holdener +1,77

19. Andrea Ellenberger +2,13

21. Camille Rast +2,33

25. Michelle Gisin +2,67

28. Simone Wild +4,23

Nach dem 1. Durchgang waren Simone Wild und Michelle Gisin zeitgleich auf dem 17. Rang klassiert. Beiden misslang jedoch der 2. Lauf. Wild fiel bis ans Ende des Klassements zurück, Gisin blieb nur noch der 25. Platz. Auch für Wendy Holdener wäre mehr möglich gewesen. Ein Fehler kurz vor Schluss kostete die Schwyzerin eine bessere Klassierung.

Schliessen 00:51 Video Holdener: «Der Trainer hatte mich am Start noch vor dieser Stelle gewarnt» Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 01:02 Video Gisin: «Ich bin überhaupt nicht in den Flow gekommen» Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden. 00:58 Video Mit Patzer kurz vor dem Schluss: Holdeners 2. Lauf Aus Sport-Clip vom 26.11.2022. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Für 4 Schweizerinnen war bereits nach dem 1. Lauf Endstation. Aline Danioth, Mélanie Meillard und Vivianne Härri reihten sich mit über 3 Sekunden Rückstand auf die Halbzeit-Führende direkt hintereinander ein. Die Top 30 verpassten sie um 6 Zehntel. Vanessa Kasper schied aus.

16-Jährige fährt in die Punkte

Mit Lara Colturi sorgte eine erst 16-jährige Fahrerin für Aufsehen. Die in Italien geborene und für Albanien startende Athletin fuhr in ihrem ersten Riesenslalom der Karriere direkt auf den 17. Rang. Bereits bei den beiden Slaloms von Levi war sie am Start gewesen, dort verpasste sie jedoch jeweils den 2. Lauf.

So geht's weiter

Bereits am Sonntag steht in Killington das nächste Rennen an. Ab 16:05 Uhr (live auf SRF info) messen sich die Fahrerinnen im 3. Slalom der Saison. Am kommenden Wochenende stehen in Lake Louise zwei Abfahrten und ein Super-G an.