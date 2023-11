Am Mittwoch hatte das geplante Training zu den beiden Frauen-Abfahrten am Wochenende in Zermatt/Cervinia aufgrund der schlechten Wetterbedingungen noch aus dem Programm gestrichen werden müssen. Am Donnerstag aber konnte die obligate Trainingsfahrt absolviert werden. Zumindest dieses drohende Obstakel – ohne mindestens ein Training ist reglementarisch kein Abfahrtsrennen möglich – ist somit vom Tisch.

Das grösste Hindernis dürfte das Wetter bleiben. Aktuell ist die Hoffnung jedoch gross, dass sich am Wochenende jeweils ein Zeitfenster öffnet und die Premiere am Matterhorn Tatsache werden kann. Sowohl für den Samstag als auch für den Sonntag herrscht Zuversicht.

Das Programm von Zermatt/Cervinia auf dem Papier Box aufklappen Box zuklappen Freitag , Abschlusstraining – ab 11:45 Uhr live im unkommentierten Stream in der Sport App

, Abschlusstraining – ab 11:45 Uhr live im unkommentierten Stream in der Sport App Samstag , 1. Abfahrt – ab 11:35 Uhr live bei SRF zwei & in der Sport App

, 1. Abfahrt – ab 11:35 Uhr live bei SRF zwei & in der Sport App Sonntag, 2. Abfahrt – ab 11:30 Uhr live bei SRF zwei & in der Sport App

Suter vorne mit dabei

Welche Erkenntnisse hat das Training am Donnerstag geliefert? Unter anderem jene, dass die Österreicherinnen, welche das Training als interne Qualifikation nutzten, mit der «Gran Becca» bestens zurecht kommen. Mit Christina Ager (1.), Emily Schöpf (2.) und Christine Scheyer (4.) belegten gleich 3 ÖSV-Athletinnen 3 der ersten 4 Plätze. Ager fuhr in 1:35,81 Minuten Bestzeit und war damit 24 Hundertstel schneller als Landsfrau Schöpf. Die Deutsche Kira Weidle verlor als Dritte 0,77 Sekunden auf Ager.

Schliessen 01:22 Video Weidle: «Es war gut, die Strecke jetzt einfach mal gefahren zu sein» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:49 Video Puchner: «Der Bruder letzte Woche war sehr langsam, er brauchte eine halbe Stunde» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden. 01:18 Video Schöpf: «Die Piste war sehr gut präpariert» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden. 01:11 Video Ager: «Es hat Spass gemacht» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Mit Corinne Suter schaffte es auch eine Schweizerin in die Top 5. Die Abfahrtsweltmeisterin von 2021 erreichte das Ziel mit 0,93 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit als Fünfte. Die Hypothek handelte sich Suter im 4. Sektor ein, in dem sie im Vergleich mit Ager über eine Sekunde einbüsste.

Schliessen 02:44 Video Corinne Suter: «Es war am Start anders als sonst» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden. 04:40 Video Rückkehrerin Jasmina Suter: «Eine Mischung aus Anspannung und Riesenfreude» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 40 Sekunden. 02:44 Video Gisin: «Ich versuchte, ein bisschen Gas zu geben» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden. 02:21 Video Flury: «Habe mich auf der Strecke noch nicht so wohl gefühlt» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden. 02:53 Video Isabella Pedrazzi: «Der Schritt in den Weltcup ist irgendwann das Ziel» Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 53 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen sind ausserhalb der Top 10 zu finden. Michelle Gisin (11.) war neben Suter die einzige Swiss-Ski-Athletin, die den Rückstand auf die Trainingsschnellste unter 2 Sekunden halten konnte. Die amtierende Weltmeisterin Jasmine Flury verlor als 43. über 4 Sekunden auf die Bestzeit. Gut-Behrami, die sich einen Torfehler leistete, war nur minimal schneller unterwegs.

02:24 Video Schweizer Duo zusammen im Ziel: Flury verliert viel Zeit, Suter läuft es rund Aus Sport-Clip vom 16.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden.

Falsche Tempomessung Box aufklappen Box zuklappen Angesprochen auf die trotz der weichen Verhältnisse gemessenen Tempi bis zu 147 km/h, die bei den Frauen-Abfahrten auf den klassischen Strecken nicht erreicht werden, zeigte sich Corinne Suter erstaunt: «Es war schon ‹zügig›, aber so hoch empfand ich die Geschwindigkeit doch nicht.» Ihr Gefühl sollte die Schwyzerin nicht getäuscht haben. Keine Stunde nach Ende des Trainings musste die Zeitnehmerfirma verkünden, dass die Tempomessung nicht korrekt gewesen sei. Die Höchstgeschwindigkeit betrug «nur» 131 km/h.

Weiteres Training fraglich

Am Freitag ist in Zermatt/Cervinia ein weiteres Training vorgesehen. Ob dieses aber stattfinden kann, hängt derzeit aufgrund der Wetterprognosen in grosser Schwebe. Bereits am Donnerstag waren die Bedingungen alles andere als optimal. Aufgrund angekündigter Windböen musste der Start um 45 Minuten vorverschoben werden, die Sonne kam am Fuss des Matterhorns nie durch.

Die beiden Frauen-Rennen finden auf verkürzter Strecke und ausschliesslich auf italienischem Boden statt. Dieser Entscheid war schon vor mehreren Tagen gefällt worden.