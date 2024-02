Das erste Herantasten an die Piste im Walliser Hochplateau ist für die Tessiner Gesamtweltcup-Leaderin Lara Gut-Behrami erfolgreich verlaufen.

Platz 9: Gut-Behrami meldet sich für die Doppel-Abfahrt an

1. Training in Crans-Montana

Legende: Solider erster Auftritt Lara Gut-Behrami scheint die Piste in Crans-Montana im Griff zu haben. Keystone/Jean-Christophe Bott

Am Mittwoch fuhren sich die Speedspezialistinnen für die Trilogie in Crans-Montana ein. Der Weltcup-Stopp in den Walliser Alpen umfasst ab Freitag folgendes Programm: Abfahrt – Abfahrt – Super-G.

Live-Hinweise Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Frauenrennen in Crans-Montana wie folgt live bei SRF zwei sowie in der Sport App mittels Stream und Ticker verfolgen: Freitag, 1. Abfahrt – 10:15 Uhr

– 10:15 Uhr Samstag, 2. Abfahrt – 10:15 Uhr

– 10:15 Uhr Sonntag, Super-G – 10:15 Uhr

Lara Gut-Behrami reiste als neue Gesamtführende aus Andorra in den Schweizer Wintersportort und gab auf der Piste Mont Lachaux eine vielversprechende erste Kostprobe ab. Die 32-Jährige fuhr in einem Training mit knappen Abständen auf den 9. Rang und büsste dabei 0,64 Sekunden auf die Bestzeit von Kira Weidle ein.

Auch Konkurrentin Venier hält stark mit

Auf den weiteren Plätzen direkt hinter der Deutschen folgten Ragnhild Mowinckel (NOR) und Federica Brignone (ITA). Disziplinen-Leaderin Sofia Goggia (ITA) steht nach einem Trainingsunfall diese Saison nicht mehr am Start. Stephanie Venier (AUT), die mit 261 Punkten Rang 2 belegt und dabei ein Polster von 52 Zählern auf die drittklassierte Gut-Behrami aufweist, absolvierte die erste Probefahrt in Crans-Montana als Viertschnellste (+ 0,30).

Die Ergebnisse des 1. Abfahrtstraining Box aufklappen Box zuklappen 1. Kira Weidle (GER) 1:28,51. 2. Ragnhild Mowinckel (NOR) + 0,09. 3. Federica Brignone (ITA) 0,19.

4. Stephanie Venier (AUT) 0,30. 5. Laura Pirovano (ITA) 0,48. 6. Karen Clement (FRA) 0,49. 7. Ester Ledecka (CZE) 0,54. 8. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 0,61. 9. Lara Gut-Behrami (SUI) 0,64. 10. Isabella Wright (USA) 0,71.

Ferner die weiteren Schweizerinnen: 14. Priska Nufer 0,93. 18. Jasmine Flury 1,25. 26. Delia Durrer 1,87. 27. Jasmina Suter 2,00. 32. Noémi Kolly 2,17. 39. Stephanie Jenal 3,08. 44. Janine Schmitt 3,38.

Hinter der Tessiner Teamleaderin reihte sich ein Swiss-Ski-Quartett in den Top 30 ein. Es sind dies: Priska Nufer (14.), Jasmine Flury (18.), Delia Durrer (26.) und Jasmina Suter (27.).