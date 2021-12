Die Italienerin gibt im 1. Training für die Weltcup-Abfahrt in Val d'Isère den Tarif durch.

Goggia fährt auch in Frankreich in einer eigenen Liga

1. Training in Val d'Isère

Legende: Ist derzeit nicht zu schlagen Sofia Goggia. Keystone

Sofia Goggia distanzierte ihre Konkurrenz im französischen Skiort Val d'Isère deutlich: Die 29-Jährige führte die Rangliste mit 0,85 Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel und der Österreicherin Mirjam Puchner an.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Frauen-Rennen in Val d'Isère an diesem Wochenende können Sie live auf SRF zwei mitverfolgen: Samstag, 10:15 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 10:55 Uhr: Super-G

Sie unterstreicht damit erneut ihre derzeitige Ausnahmestellung in der Abfahrt. In der schnellsten Disziplin hat Goggia die letzten 6 Rennen, die sie bestritten hat, allesamt gewonnen. Die fabelhafte Serie hatte sie vor einem Jahr in Val d'Isère begonnen, als sie die zweite Abfahrt vor Corinne Suter gewonnen hatte.

Gut-Behrami gut erholt

Lara Gut-Behrami, die bei ihrem heftigen Sturz am vergangenen Sonntag im Super-G in St. Moritz verhältnismässig geringfügige Blessuren erlitten hatte, büsste als beste Schweizerin 1,2 Sekunden auf Goggia ein und wurde 8. Rangmässig nur knapp hinter der Teamleaderin reihten sich Jasmine Flury (10.), Suter (11.) und Michelle Gisin (12.) ein.

Resultate 1. Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Sofia Goggia (ITA) 1:42,98. 2. Ragnhild Mowinckel (NOR) 0,85 zurück. 3. Mirjam Puchner (AUT) 0,86. 4. Ramona Siebenhofer (AUT) 1,00. 5. Ilka Stuhec (SLO) 1,05. 6. Nadia Delago (ITA) 1,13. 7. Breezy Johnson (USA) 1,14. 8. Lara Gut-Behrami (SUI) 1,24.



Ferner die weiteren Schweizerinnen: 10. Jasmine Flury 1,70. 11. Corinne Suter 2,03. 12. Michelle Gisin 2,05. 26. Priska Nufer 2,74. 30. Joana Hählen 2,86. 40. Jasmina Suter 3,68. 41. Stephanie Jenal 3,80. 43. Noémie Kolly 4,04. – 52 Fahrerinnen gestartet, 51 klassiert.