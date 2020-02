Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:27,73 Minuten

2. Corinne Suter (SUI) +0,02

3. Nina Ortlieb (AUT) +0,05

Die Schweizer Festspiele in Crans-Montana gehen weiter: Lara Gut-Behrami und Corinne Suter sorgten in der 2. Abfahrt für den 2. Doppelsieg von Swiss Ski. Während sich Gut-Behrami am Freitag noch deutlich hatte absetzen können, sprachen diesmal nur 2 Hundertstel zugunsten der Tessinerin. Nach über 2-jähriger Siegesflaute kommt die 28-Jährige plötzlich nicht mehr aus dem Jubeln heraus.

Dass es für Suter erneut nicht für ganz nach vorne reichte, hatte auch mit einem kleinen Rutscher im Schlussabschnitt zu tun. Doch der kleine Makel wird sie wenig kümmern: Dank den 80 Weltcuppunkten sicherte sie sich bereits vor der letzten Abfahrt des Winters die kleine Kristallkugel der Disziplinensiegerin.

Bei erneut sehr warmen Bedingungen fuhr ebenfalls wie am Vortag eine Österreicherin hinter den Schweizerinnen aufs Podest: Nina Ortlieb fehlten bei ihrer Podiumspremiere wie Suter nur wenige Wimpernschläge zum Sieg.

Die weiteren Schweizerinnen

14. Priska Nufer +1,00

25. Joana Hählen +1,60

30. Michelle Gisin +2,46

Priska Nufer konnte ihren guten Auftritt vom Vortag gar noch steigern und fuhr mit einer soliden Leistung erneut in die Top 20.

Joana Hählen erlebte ein kleines Déjà-vu: Wieder unterlief ihr ein Fehler bereits auf den ersten Metern. Am Freitag hatte sie diesen noch in einen 7. Platz korrigieren können, diesmal schaute nur Rang 24 heraus.

Nach ihrem Sturz vom Vortag fehlte bei Michelle Gisin einiges an Überzeugung. Diesmal konnte sie sich zwar klassieren, die Abfahrt bleibt aber ihr Sorgenkind – die 26-Jährige wird vor allem auf die Kombi vom Sonntag hoffen.

So geht es weiter

Das Wochenende in Crans-Montana geht am Sonntag mit einer Alpinen Kombination zu Ende. Anschliessend wechseln die Frauen ins italienische La Thuile, das sein Comeback im Weltcup-Zirkus gibt. Dort stehen in einer Woche ein Super-G und eine Kombi an.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.02.20, 10:30 Uhr