Michelle Gisin ist auch im 2. Training in St. Moritz schnellste Schweizerin. Mikaela Shiffrin mischt ganz vorne mit.

Gisin bestätigt, Durrer überrascht, Shiffrin meldet Ambitionen an

Nach Platz 4 im 1. Abfahrtstraining hat Michelle Gisin auch auf der 2. Probefahrt in St. Moritz überzeugt. Die Engelbergerin beendete das 2. Training auf dem 6. Rang. Auf die Bestzeit der Österreicherin Nina Ortlieb büsste Gisin 0,58 Sekunden ein. Ortlieb hatte schon am Vortag mit Platz 3 angedeutet, dass ihr die Strecke im Engadin zusagt.

Das kann man auch von Mikaela Shiffrin behaupten, die am Donnerstag hinter der Österreicherin die Zweitschnellste war (+0,19 Sekunden). Dahinter folgte mit Sofia Goggia die Abfahrtsdominatorin der vergangenen Saison. Die Italienerin hatte am Mittwoch noch eine Sekunde auf die Tagesschnellste eingebüsst, am Donnerstag nur noch knapp 3 Zehntel.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Rennen in St. Moritz live auf SRF Sie können die 3 Speedrennen der Frauen in St. Moritz live auf SRF zwei und im Stream in der Sport App mitverfolgen: Freitag, 10:15 Uhr: Super-G

Super-G Samstag, 10:20 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Sonntag, 10:20 Uhr: Super-G

Durrer und Suter in den Top 10

Ein gelungenes Abschlusstraining zeigte auch Corinne Suter (10.). Am Mittwoch hatte sich die Schwyzerin noch ausserhalb der Top 20 wiedergefunden. Die über Nacht etwas kompakter gewordenen Schneeverhältnisse würden ihr mehr entgegen kommen, sagte die letztjährige Dritte von St. Moritz nach dem Training. Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury belegte Platz 12, die weiteren Schweizerinnen klassierten sich teilweise deutlich ausserhalb der Top 20.

Erneut ein kleines Ausrufezeichen setzte Delia Durrer, die ihren 11. Platz vom Vortag mit Rang 9 bestätigte und sich damit noch vor Abfahrtsolympiasiegerin Suter klassierte. Die 21-Jährige hat im vergangenen Winter in Lake Louise ihre beiden Bestergebnisse herausgefahren (13./20.), die Top 20 ansonsten aber stets verpasst.