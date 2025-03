Emma Aicher (GER) gewinnt die 2. Abfahrt in Kvitfjell und feiert ihren 1. Weltcupsieg. Lara Gut-Behrami und Corinne Suter fahren in die Top 10.

Das Podest

1. Emma Aicher (GER) 1:31,69 Minuten

2. Lauren Macuga (USA) +0,03 Sekunden

3. Cornelia Hütter (AUT) +0,19

Einen Tag nach Rang 2 und ihrem ersten Podestplatz im Weltcup hat Emma Aicher in der 2. Abfahrt von Kvitfjell (NOR) noch einen draufgelegt. Die 21-jährige Deutsche konnte als Einzige die bis zu diesem Zeitpunkt Führende Lauren Macuga (USA) übertrumpfen. Während die anderen Fahrerinnen vor allem im letzten Sektor nicht mit Macuga mithalten konnten, hielt Aicher den Rückstand im Schlussabschnitt in Grenzen und rettete 3 Hundertstel ins Ziel.

Für Aicher war es im 89. Weltcuprennen der 1. Sieg. Und für die deutschen Speedfrauen endete eine lange Durststrecke. Letztmals konnte mit Viktoria Rebensburg vor 5 Jahren eine Deutsche ein Speedrennen gewinnen (2020 die Abfahrt im Garmisch).

Macuga, die mit Startnummer 3 ins Rennen gestiegen war, hatte lange von ihrem 2. Triumph träumen dürfen. Vortagessiegerin Cornelia Hütter (AUT) bestätigte ihre starke Form und fuhr zum 4. Mal in diesem Winter auf das Podest.

Der Kampf um die kleine Kristallkugel

Der Kampf um die Kristallkugel im Abfahrts-Weltcup spitzt sich weiter zu. Federica Brignone (Rang 4 im Rennen) hat die Nase zwar weiterhin vorne. Doch dank den 160 Punkten in den Rennen vom Freitag und Samstag rückt ihr Hütter auf die Pelle. Der Vorsprung der Italienerin beträgt 2 Rennen vor Schluss nur noch 16 Punkte. Landsfrau Sofia Goggia (6. in der Abfahrt) folgt mit 34 Zählern Rückstand auf Platz 3. Lara Gut-Behrami wurde von Macuga überholt und belegt Rang 5. Die 33-Jährige liegt allerdings schon 155 Punkte zurück und kann sich kaum mehr Hoffnungen auf den gewinn der Kugel machen.

Die Schweizerinnen in den Top 10

8. Lara Gut-Behrami +0,51

9. Corinne Suter +0,54

Nach der Klatsche vom Vortag (keine Swiss-Ski-Athletin schaffte es in die besten 10) konnten sich mit Gut Behrami und Corinne Suter immerhin 2 Schweizerinnen in den Top 10 klassieren. Gut-Behrami zeigte bis zum letzten Sektor eine starke Fahrt und lag bei der letzten Zwischenzeit noch knapp in Führung. Doch wie auch die anderen Fahrerinnen konnte sie im Schlussabschnitt nicht mit der zwischenzeitlich Führenden Macuga mithalten.

Die Tessinerin musste nach einem weiten Sprung einen weiteren Weg nehmen und büsste alleine im letzten Sektor fast 6 Zehntel ein. Unmittelbar dahinter reihte sich Suter ein. Anders als bei Gut-Behrami verlor die Schwyzerin bereits im 3. Sektor viel Zeit. Am Ende reichte es aber immerhin zum 6. Top-10-Platz in dieser Saison.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

15. Priska Ming-Nufer +0,87

22. Delia Durrer +1,58

23. Janine Schmitt +1,64

25. Michelle Gisin +1,65

So geht es weiter

Der Super-G am Sonntag beschliesst das Speed-Triple in Norwegen. Am nächsten Wochenende stehen die Technikerinnen im schwedischen Are im Einsatz, wo ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm stehen.

Resultate