Weil Vlhova einfädelt: Shiffrin siegt – Holdener in den Top 10

2. Slalom in Levi

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA)

2. Leona Popovic (CRO) +0,18 Sekunden

3. Lena Dürr (GER) +0,30

Der 2. Sieg von Petra Vlhova innert 24 Stunden schien nur noch Formsache zu sein. Die Slowakin war nach klarer Laufbestzeit im 1. Durchgang auch im 2. Lauf überlegen unterwegs, ehe ihr im Steilhang aus dem Nichts ein Einfädler unterlief. Grosse Profiteurin vom Out der formstärksten Slalomfahrerin war Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin kam so zu ihrem 89. Weltcupsieg. Das Podest komplettierten Leona Popovic (CRO) und Lena Dürr (GER).

«Petra hätte den Sieg heute verdient, das war wirklich Pech», zeigte sich Shiffrin im Ziel als «faire Gewinnerin». Die fünffache Gesamtweltcup-Siegerin war vor wenigen Tagen im Training gestürzt, dieser Sieg bedeute ihr deshalb «sehr viel».

Schliessen 01:51 Video Vlhova scheidet nach einem Einfädler aus Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden. 01:39 Video Die Siegesfahrt von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:38 Video Shiffrin: «Ich hatte heute Glück – das nehme ich natürlich gerne» (engl.) Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Die Schweizerinnen in den Punkten

8. Wendy Holdener +1,41

15. Michelle Gisin +2,32

19. Camille Rast +2,48

21. Nicole Good +2,59

28. Mélanie Meillard +3,32

Wie bereits am Samstag (Platz 12) kam Wendy Holdener auch 24 Stunden später nicht an ihr gewohntes Renedement heran. Nach dem 1. Lauf noch an 7. Stelle klassiert, verlor die Schwyzerin im finalen Durchgang noch einen Platz. «Ich habe mich mit den Schneeverhältnissen schwer getan. Ich bin noch nicht ganz dort, wo ich sein möchte», analyiserte Holdener im Zielraum.

Michelle Gisin, die den Fokus vermehrt auf die Speed-Disziplinen legt, fuhr dank eines starken Schlussabschnittes – keine war in den letzten Toren so schnell wie die Engelbergerin – noch in die Top 15.

Eine Enttäuschung setzte es für Mélanie Meillard ab. Überzeugte sie am Samstag noch mit Platz 7, musste sie sich nun mit dem 28. Rang zufrieden geben.

01:29 Video Der 2. Lauf von Wendy Holdener Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Die Premiere

Im 5. Weltcup-Rennen gab es für Charlotte Lingg erstmals Weltcup-Punkte. Die in Zermatt wohnhafte Liechtensteinerin wurde 29. Die 24-jährige Lingg, eine gebürtige Walliserin, startet seit 2020 für Liechtenstein. Davor gehörte sie dem C-Kader von Swiss-Ski an.

00:40 Video Lingg: «Ich hoffe, es geht so weiter» Aus Sport-Clip vom 12.11.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

So geht es weiter

Nach den beiden Slaloms in Levi kommen nächste Woche die Speed-Fahrerinnen zum Zug – vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. In Zermatt stehen zwei Abfahrten auf dem Programm. Die beiden Männerrennen, die für dieses Wochenende geplant gewesen waren, mussten wegen Schneefall und Wind beide abgesagt werden.