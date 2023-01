In Zagreb stehen in den nächsten 2 Tagen 2 Frauen-Slaloms an – mit einem neuen Spitzen-Duell und zwei «Knorz-Schweizerinnen».

Bei Temperaturen um die 10° Celsius und wenig Schnee wird am Mittwoch und am Donnerstag wieder zweimal um die begehrte «Snow Queen Trophy» gefahren, immerhin der höchstdotierte Preis im Weltcup-Zirkus der Frauen.

Bei den letzten 3 Austragungen in der kroatischen Hauptstadt führte jeweils kein Weg an Petra Vlhova vorbei. In diesem Winter zeigt sich die Slowakin mit ausschliesslich 3. und 4. Plätzen in ihrer Paradedisziplin zwar konstant, aber noch nicht siegreich.

Hält Shiffrins Serie?

Zumindest auf dem Papier hat sich deshalb ein neues Duell um die Slalom-Krone entwickelt: Dominatorin Mikaela Shiffrin misst sich neu mit Wendy Holdener. Die beiden dominieren die aktuelle Saison, und das (beinahe) im Gleichschritt: Vor dem letzten Rennen in Semmering, wo Holdener bei Shiffrins Sieg nur Fünfte geworden ist, wiesen die beiden Top-Athletinnen mit je 2 Siegen sowie einem 2. und einem 5. Platz die gleiche Saisonbilanz auf.

In absoluter Topform befindet sich derzeit Shiffrin. Die US-Amerikanerin steht disziplinenübergreifend bei 4 Siegen in Serie. Mit allfälligen 2 weiteren Triumphen in Zagreb würde sie mit 82 Weltcup-Siegen zur Rekordhalterin Lindsey Vonn aufschliessen.

Doch Holdener gibt sich im Vorfeld der kroatischen Sulzspiele bereit: «Ich will wieder angreifen, aber gleichzeitig Chef sein auf meinen Ski.» Die (speziell) warmen Bedingungen überraschen die Schwyzerin nicht: «Es ist immer in etwa so warm hier. Es hat aber wirklich nicht so viel Schnee. Das Gefühl wird hoffentlich im Rennen kommen.»

Rast und Gisin auf der Suche

Mit Camille Rast und Michelle Gisin sind zwei weitere Schweizer Technik-Spezialistinnen noch auf Formsuche. Rast wartet auch nach 9 Rennen auf ein Top-20-Resultat – vor einem Jahr war sie in Schladming noch um das Podest gefahren (4.).

Und auch Gisin hat sich mit ihrem neuen Material noch nicht vollends angefreundet. «Es knorzt, doch ich kämpfe. Ich muss jetzt einfach wieder anfangen, anständig zu fahren.» Das Motto gibt die Engelbergerin vor, es gilt aber wohl genauso für Rast: «Wenn eine Kurve in die Hose geht, versuche ich es bei der nächsten.»

