Lara Gut-Behrami scheint bereit für die Rennen vom Wochenende. Wie schon beim 1. Abfahrts-Training in Cortina vom Donnerstag hielt die Tessinerin mit den Besten mit. Mit einem Rückstand von 69 Hundertsteln klassierte sie sich auf Rang 3. Die beiden Schnellsten waren dieselben wie am Vortag – allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Sofia Goggia stellte 68 Hundertstel vor Federica Brignone die Bestzeit auf.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Frauen-Rennen in Cortina zeigen wir Ihnen am Wochenende live. Die Abfahrt gibt es am Samstag ab 10:30 Uhr und den Super-G am Sonntag ab 10:55 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App zu sehen.

Die restlichen Schweizerinnen verpassten die Top 20. Michelle Gisin (23.), Joana Hählen (24.), Corinne Suter (25.), Jasmina Suter (27.), Delia Durrer (31.), Malorie Blanc (33.) und Priska Ming-Nufer (34.) verloren alle zwischen 2 und 3 Sekunden. Stephanie Jenal (47.) und Janine Schmitt (50.) lagen rund 5 Sekunden zurück.

Vonn bereits wieder im Einsatz

Lindsey Vonn, die im Weltcup ein eindrückliches Comeback hingelegt hatte, wagte sich nach ihrem Sturz vom Donnerstag bereits wieder auf die Piste. Mit einem Rückstand von 3,39 Sekunden und Rang 40 ging sie allerdings noch nicht ans Limit. Im Anschluss gab sie aber grünes Licht für die Rennen vom Wochenende. Der Unfall vom Donnerstag beeinflusse ihre Erwartungen dabei nicht.

Die US-Amerikanerin ist in Cortina Rekordsiegerin. In der Abfahrt und im Super-G triumphierte sie von 2008 bis 2018 je 6 Mal. Im Rahmen des Weltcup-Wochenendes in den Dolomiten gab die 40-Jährige auch bekannt, dass sie ihr Comeback maximal noch um eine Saison verlängert. «Darüber hinaus würde ich es nie machen», sagte die 82-fache Weltcup-Siegerin gegenüber der Nachrichtenagentur AP .

Olympia als Schlusspunkt für Vonn und Gut-Behrami?

Dabei kämen die Olympischen Spiele – ebenfalls in Cortina – auf einer ihrer Lieblingsstrecken als möglicher Abschluss in Frage: «Das wäre eine grossartige Weise, die Dinge ein für alle Mal zu beenden. Ich hoffe, dass ich es dahin schaffe.»

Dasselbe Ziel hat Gut-Behrami. Die Tessinerin, die ebenfalls eine besondere Beziehung zu Cortina pflegt, sagte im SRF-Interview: «Ich hoffe, ich bin nächstes Jahr auch noch dabei – es wäre ein wunderschöner Abschluss.» (siehe Interview ganz oben)

