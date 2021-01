Im Abschlusstraining zu den beiden Abfahrten in Crans-Montana sind Jasmine Flury (4.) und Lara Gut-Behrami (6.) die besten Schweizerinnen.

2. Training in Crans-Montana

Mit einem Top-10-Platz in der Abfahrt hat es für Jasmine Flury im bisherigen Winter noch nicht geklappt. Für die beiden Abfahrten in Crans-Montana scheinen die Voraussetzungen dafür aber zu stimmen – zumindest im Training am Donnerstag konnte die 27-Jährige ihr Potential abrufen. Und sich im Vergleich zum Vortag um 10 Ränge steigern.

Flury hatte sich mit der Strecke schon in der Vorwoche anfreunden können. Am letzten Samstag gewann sie gleichenorts eine Europacup-Abfahrt.

Live-Hinweis Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Speed-Rennen der Frauen in Crans-Montana können Sie auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen: Freitag, 9:50 Uhr: 1. Abfahrt

Samstag, 9:45 Uhr: 2. Abfahrt

Sonntag, 11:50 Uhr: Super-G

Lie mit Bestzeit, Gut-Behrami dabei

Flury büsste auf die Tagesbestzeit von Kajsa Vickhoff Lie als Vierte 0,62 Sekunden ein. Die Norwegerin hat in dieser Saison in den Trainings einige Male gute Leistungen gezeigt, diese dann aber oft nicht ins Rennen mitnehmen können.

Auch Lara Gut-Behrami (+0,76) deutete mit Platz 6 an, dass sie beim Heimrennen im Wallis ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitreden will. Corinne Suter (12.) verlor gut eineinhalb Sekunden auf die Bestzeit, nachdem sie am Mittwoch noch die zweitschnellste Zeit des Tages aufgestellt hatte.