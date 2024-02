Lara Gut-Behrami scheint ihre herausragende Form auch für das Speed-Wochenende in Crans-Montana konserviert zu haben. Nach Platz 9 im 1. Training am Mittwoch verbesserte sich die Tessinerin im Abschlusstraining für die beiden Abfahrten am Freitag und Samstag auf Position 2.

Auf die Trainingsschnellste Ester Ledecka verlor Gut-Behrami am Donnerstag 0,20 Sekunden. Die Tschechien passierte jedoch ein Tor nicht korrekt.

Live-Hinweise Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Frauenrennen in Crans-Montana wie folgt live bei SRF zwei sowie in der Sport App mittels Stream und Ticker verfolgen: Freitag, 1. Abfahrt – 10:15 Uhr

– 10:15 Uhr Samstag, 2. Abfahrt – 10:15 Uhr

– 10:15 Uhr Sonntag, Super-G – 10:15 Uhr

Die neue Gesamtweltcup-Führende will auch in der Abfahrt noch ein Wörtchen um die kleine Kristallkugel mitreden. Spätestens seit dem verletzungsbedingten Saisonende für Disziplinen-Leaderin Sofia Goggia stehen Gut-Behramis Chancen durchaus gut. Bei noch 4 verbleibenden Abfahrten beträgt der Rückstand der momentan drittplatzierten Schweizerin auf Goggia 141 Punkte. Stephanie Venier liegt als Zweite aktuell 52 Zähler vor Gut-Behrami. Die Österreicherin belegte in den beiden Trainings in Crans-Montana die Ränge 4 und 9.

Keine weitere Schweizerin in Top 20

Mit Ausnahme von Gut-Behrami zeigten die Swiss-Ski-Athletinnen auf der Piste Mont Lachaux ein durchzogenes Abschlusstraining. Als zweitbeste Schweizerin rangierte sich Priska Nufer auf Platz 21. Ihr Rückstand auf Ledeckas Bestzeit betrug über eineinhalb Sekunden. Michelle Gisin und auch Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury verloren knapp 2 Sekunden.

Schliessen 02:52 Video Nufer: «Die Linienwahl ist hier in Crans-Montana entscheidend» Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden. 03:00 Video Gisin: «Ich muss mich nach dem Sturz wieder herantasten» Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten. 02:19 Video Flury: «Habe mich noch nicht so angefreundet mit der Piste» Aus Sport-Clip vom 15.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 19 Sekunden.