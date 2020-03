Vreni Schneider tritt am 26. März 1995 von der Ski-Bühne ab, wie es sich für Champions gehört: mit einem Sieg. An den Schweizer Meisterschaften in Les Crosets fährt sie die Konkurrenz im Slalom wie so oft in ihrer Karriere in Grund und Boden und gewinnt mit unglaublichen 4,59 Sekunden Vorsprung auf Sonja Nef.

Die 55-jährige Glarnerin ist bis heute die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin. Und weltweit gibt es nur eine Hand voll Athleten und Athletinnen, die mit ihren Triumphen mithalten können.

Ein Auszug aus Schneiders einzigartigem Palmarès:

3 Mal Olympia-Gold (total 5 Medaillen)

3 Mal WM-Gold (total 6 Medaillen)

3 Mal Gesamtweltcup (plus 11 Disziplinen-Kugeln)

55 Weltcupsiege

34 Slalomsiege

20 Riesenslalomsiege

101 Weltcup-Podestplätze

Es gäbe noch mehr anzufügen. Zum Beispiel, dass Schneider 1988/89 total 14 Rennen (8 davon in Folge) gewann. Oder, dass sie 5 Mal zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Nur Roger Federer (7) kommt auf mehr Auszeichnungen. Das zeigt, wo «Gold-Vreni» in der Schweizer Sportgeschichte anzusiedeln ist.