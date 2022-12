Als beste Schweizerin klassiert sich die Engelbergerin im Oberengadin auf Rang 4. Der Sieg geht an Mikaela Shiffrin.

4. bei Super-G in St. Moritz

Die Top 4

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:13,62 Minuten

2. Elena Curtoni (ITA) + 0,12 Sekunden

3. Romane Miradoli (FRA) + 0,40

4. Michelle Gisin (SUI) + 0,57

Nach vier Fahrerinnen war es Michelle Gisin, die als erste bis auf den Romingersprung scheinbar die Ideallinie gefunden hatte und nach ihrer Zieleinfahrt entsprechend zum Jubel ansetzte.

Tatsächlich zauberte nach Gisin nur noch ein Trio eine schnellere Fahrt in den Schnee von St. Moritz. Am besten zurecht mit den elf blinden Toren auf einem anspruchsvollen Kurs kam Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin schuf die entscheidende Differenz bei ihrem 77. Weltcup-Triumph gegenüber der zweitplatzierten Elena Curtoni im dritten Sektor. Die Italienerin klassierte sich nach dem Sieg in der ersten Abfahrt als Zweite damit wiederum auf dem Podest.

01:23 Video Gisins Auftritt reicht für Rang 4 Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 23 Sekunden.

Erst die Fahrt von Romane Miradoli mit Startnummer 12 sollte die Engelbergerin vom Podest verdrängen. Am Schluss entschieden 17 Hundertstel zuungunsten Gisins und für die Französin, die damit nach Lenzerheide auch ihr 2. Weltcup-Podest (nebst einem 3. Platz in einem Teamevent) in der Schweiz einfuhr.

Schliessen 00:48 Video Gisin: «Das ist wie ein Befreiungsschlag» Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden. 01:18 Video Die Fahrt von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden. 01:10 Video Shiffrin: «Habe versucht, der Linie zu vertrauen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

8. Lara Gut-Behrami + 0,99



13. Joana Hählen + 1,27



15. Corinne Suter + 1,31



19. Jasmine Flury + 1,65



20. Priska Nufer + 1,73



21. Wendy Holdener + 1,74



29. Juliana Suter + 2,21



37. Stephanie Jenal +2,53

Für Lara Gut-Behrami war das Podest bereits nach dem ersten Abschnitt ausser Reichweite geraten. Die Tessinerin vermochte sich dank einem schnellen Mittelteil immerhin noch auf den 8. Schlussrang vorzukämpfen. Auch der Auftritt von Joana Hählen glich nach verhaltenem Start einem Steigerungslauf, der auf Platz 13 endete.

Schliessen 00:40 Video Gut-Behrami: «Bin im Moment eher langsam unterwegs» Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden. 00:38 Video Hählen: «Hatte sich nicht so schlecht angefühlt» Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden. 01:04 Video Suter: «Nicht das, was ich mir vorgenommen habe» Aus Sport-Clip vom 18.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Zu den deutlicher geschlagenen Fahrerinnen gehörten Corinne Suter (15.) und Jasmine Flury (19.). Die Schwyzerin, die den ersten Super-G der Saison in Lake Louise noch für sich entschieden hatte, konnte nicht an ihre Leistung in Kanada anknüpfen. Bei Flury liess sich mit den Unsicherheiten der Startnummer 2 zumindest teilweise eine Erklärung für den grossen Rückstand finden.

Das weitere Programm

Nach intensiven Renntagen im Oberengadin blickt der Weltcup-Tross auf einige freie Tage rund um die Weihnachtszeit voraus. Als nächstes stehen die Technikerinnen zwischen dem 27. und 29. Dezember im österreichischen Semmering bei zwei Riesenslaloms sowie einem Slalom im Einsatz – die Rennen gibt es wie gewohnt live bei SRF mitzuverfolgen.