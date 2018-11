Wenn am Freitag in Lake Louise für die Speed-Spezialistinnen der Startschuss zur Saison fällt, wird Swiss-Ski bei der Abfahrt mit einem Septett am Start sein. Das tönt nach viel – es könnten aber durchaus mehr Fahrerinnen sein. Der Schweiz stünden in der kanadischen Provinz Alberta nämlich 9 Startplätze zu.

Weshalb schöpfen die Trainer das Kontingent nicht aus? Der neue Frauen-Chef Beat Tschuor klärt auf: «Unsere jungen Athletinnen sind in einem speziellen Projekt, das in Richtung Europacup zielt.» Diese Fahrerinnen seien grundsätzlich «bereit» für den Weltcup. «Aber es ist ganz wichtig, dass man Geduld hat», sagt der 49-Jährige.

Im Gegensatz zu anderen Nationen – Schweden und Norwegen seien als Beispiele genannt – will Tschuor seine jungen Athletinnen noch nicht ins kalte Wasser werfen. «Sie sollen gut ausgebildet und auch reifer in den Weltcup stossen», so Tschuor, der im Frühling Hans Flatscher als Frauen-Chef abgelöst hat.

Bereit sein für den Weltcup

SRF-Ski-Experte Michael Bont begrüsst den Entscheid von Swiss-Ski. «Wenn eine Fahrerin eine Europacup-Abfahrt gewinnt, heisst das noch nicht, dass sie sich auch auf einer Weltcup-Piste zurecht findet.»

Man müsse mental, technisch und physisch bereit sein für den Weltcup. «Das dauert in der Regel eine gewisse Zeit, bis die Athletinnen soweit sind», glaubt Bont.

Alle Rennen bei SRF SRF überträgt beim Speed-Auftakt der Frauen sämtliche Rennen aus Lake Louise live. Den Auftakt macht am Freitag die erste von zwei Abfahrten. Die Live-Sendung beginnt um 18:40 Uhr MEZ.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 28.11.2018, 07:30 Uhr