Die Schweizerin stellt in der einzigen Übungsfahrt zur Abfahrt in Bansko die Bestzeit auf.

Abfahrt der Frauen in Bansko

Joana Hählen zeigte im Training zu den beiden Abfahrten in Bansko vom Freitag und Samstag vor allem im untersten Streckenteil eine starke Fahrt. Im Ziel war sie um 0,10 Sekunden schneller als die Italienerin Federica Brignone. Als drittbeste Fahrerin reihte sich die Österreicherin Tamara Tippler mit einem Rückstand von 0,15 Sekunden ein. Alle anderen Athletinnen verloren über eine Sekunde auf die Schweizerin.

Hählen, der im Vorjahr in Crans-Montana der erste Weltcup-Podestplatz wegen einer falschen Zeitmessung nachträglich aberkannt worden war, gehörte schon vor zwei Wochen in Zauchensee in den Trainings zu den Schnellsten. Im Rennen kam sie über Platz 16 aber nicht hinaus.

Live-Hinweis Die Rennen in Bansko können Sie ab dem 24. Januar live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen: Freitag, 09:45 Uhr: Abfahrt

Samstag, 09:45 Uhr: Abfahrt

Sonntag, 09:15 Uhr: Super-G

Zweitbeste Schweizerin war Lara Gut-Behrami auf Platz 12 (mit Torfehler). Corinne Suter klassierte sich auf Rang 14. Michelle Gisin ging es als 28. direkt hinter Priska Nufer noch verhalten an, ebenso wie Jasmine Flury (39.), die nach ihrer Verletzung im Dezember erst jetzt in die Saison startet.