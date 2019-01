Das Podest

1. Ramona Siebenhofer (Ö) 1:15,44 Minuten

2. Ilka Stuhec (Slk) + 0,40 Sekunden

3. Stephanie Venier (Ö) +0,46

Premieren-Siegerin: Siebenhofers Bestklassierungen waren bislang zwei 3. Plätze, zuletzt in Gröden im Dezember 2018 . Im Alter von 27 Jahren feiert sie nun ihren 1. Weltcup-Sieg.

Stuhec, die Siegerin der letzten Abfahrt von Gröden, war zuvor mit Startnummer 3 lange Zeit in Führung gelegen, ehe Siebenhofer (17) vor allem im unteren Teil der wegen Neuschnees verkürzten Strecke mächtig aufdrehte und die Bestzeit aufstellte.

Die Schweizerinnen

4. Corinne Suter +0,47

14. Michelle Gisin +1,03

19. Jasmine Flury +1,41

23. Lara Gut-Behrami +1,49

24. Joana Hählen +1,71

Suter gehörte nach den Trainingsrängen 7 und 1 zum erweiterten Favoritenkreis. Und die Schwyzerin lieferte im Rennen eine starke Leistung. Eine einzige Hundertstel fehlte ihr auf Rang 3, nur deren 7 auf Rang 2. Mit dem 4. Platz egalisierte Suter ihr Weltcup-Bestresultat vom Dezember 2016 in Lake Louise.

Das Comeback

Im November hatte sich Lindsey Vonn im Training verletzt und verpasste bislang alle Rennen. Nun gab sie in Cortina das Comeback.

Auf der Strecke, auf der sie bereits 12 (!) Mal gewinnen konnte, musste sie sich für einmal klar geschlagen geben. Die Amerikanerin büsste über 1 Sekunde auf die Bestzeit ein und klassierte sich auf dem 15. Rang.

Die Stimmen

Das Programm

Am Samstag steht in Cortina eine weitere Abfahrt – dieses Mal vom Originalstart aus – auf dem Programm, einen Tag später am Sonntag ein Super-G. Das Programm wurde um eine (zweite) Abfahrt erweitert, weil am letzten Wochenende in St. Anton nicht gefahren werden konnte.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 11:50 Uhr, 18.01.19.