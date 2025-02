Lokalmatadorin Marte Monsen hat im 1. Training zur Abfahrt in Kvitfjell (NOR) die Bestzeit aufgestellt.

Abfahrt in Kvitfjell

Legende: Überraschte im Training Marte Monsen. Keystone/EXPA/JOHANN GRODER (Archiv)

Als die Besten im 1. Training zur Abfahrt in Kvitfjell scheinbar Position bezogen hatten, wurde das Klassement mit den Startnummern 34 und 35 noch einmal durcheinander gewirbelt. Erst stellte Nadia Delago (ITA) die neue Bestzeit auf, kurz darauf unterbot Marte Monsen diese noch einmal um zwei Hundertstelsekunden.

Italienerinnen stark

Hinter Delago folgten mit Laura Pirovano und der Gesamtweltcup-Führenden Federica Brignone zwei weitere Italienerinnen.

In der Abfahrt fuhr die 25-jährige Monsen, nicht verwandt mit dem schwedischen Skirennfahrer Felix Monsen, in dieser Saison bereits dreimal in die Punkte (17., 23., 25.).

Schweizerinnen weit zurück

Die Schweizerinnen gingen die erste Trainingsfahrt verhalten an. Als beste Swiss-Ski-Athletin klassierte sich Delia Durrer auf Platz 19, gefolgt von Joana Hählen (20.) und Lara Gut-Behrami (21.).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Rennen aus Kvitfjell können Sie live bei SRF verfolgen: Freitag: Abfahrt, 10:30 Uhr

Samstag: Abfahrt, 10:30 Uhr

Sonntag: Super-G, 10:30 Uhr

