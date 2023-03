Mikaela Shiffrin reicht ein 5. Rang in Kvitfjell zum Gewinn des Gesamtweltcups. Corinne Suter fährt beim Premierensieg von Kajsa Vickhoff Lie aufs Podest.

Abfahrt in Kvitfjell

Die Kugel-Entscheide

Diese zweitletzte Abfahrt der Saison hat gleich mehrere schöne Geschichten geschrieben. Zum einen fielen 2 Entscheidungen um die Kristallkugeln. Dominatorin Mikaela Shiffrin kann bereits 7 Rennen vor Schluss nicht mehr von der Spitze des Gesamtweltcups verdrängt werden und gewinnt die grosse Kugel nach 2016/17, 2017/18, 2018/19 und 2021/22 damit bereits zum 5. Mal in ihrer Karriere.

In Kvitfjell (NOR) reichte der 27-jährigen Überfliegerin aus Amerika ein 5. Platz für diesen erneuten Triumph. «Ich habe mein grösstes Saisonziel erreicht, das ist spektakulär für mich», sagte sie.

Mit dem 2. Rang sicherte sich zudem Sofia Goggia die kleine Kristallkugel: Für die beste Abfahrerin der Gegenwart, die allein in diesem Winter 5 Siege gefeiert hatte, ist es bereits die 3. Abfahrtskugel in Folge.

Das Podest

1. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:32,36

2. Sofia Goggia (ITA) +0,29

3. Corinne Suter (SUI) +0,41

Neben diesem Kugel-Jubel sorgte Kajsa Vickhoff Lie bei ihrem Heimrennen zum anderen für ein sensationelles Fest: Die 24-Jährige gewann als erste Norwegerin überhaupt eine Weltcup-Abfahrt und liess die einheimischen Fans in Kvitfjell, wo letztmals vor 20 Jahren ein Frauen-Rennen stattgefunden hatte, jubeln.

Schon mit der Startnummer 3 in die Abfahrt gegangen, konnte Vickhoff Lie niemand mehr vom Leaderthron verdrängen. Für die Nordländerin, die an der WM Bronze im Super-G gewonnen hatte, ist es nach bislang 2 Podestplätzen der 1. Weltcupsieg.

Aus Schweizer Sicht schrieb Corinne Suter die Geschichte des Tages. Die WM-Dritte zeigte ein starkes Rennen und fuhr im Weltcup erstmals seit Dezember wieder unter die besten Drei. Insgesamt ist es der 5. Podestplatz des Winters für die 28-Jährige. Suter verlor nur in einem Abschnitt gleich 7 Zehntel und zeigte sich ansonsten fehlerfrei.

Die weiteren Schweizerinnen

10. Priska Nufer +0,95

14. Joana Hählen +1,21

17. Jasmine Flury +1,56

21. Lara Gut-Behrami +1,69

24. Delia Durrer +1,97

27. Stephanie Jenal +2,11

29. Michelle Gisin +2,43

39. Juliana Suter 2,96

Hinter Suter fuhren gleich 7 Schweizerinnen in die Punkte. Priska Nufer erreichte mit Rang 10 ihr zweitbestes Ergebnis der Saison, Joana Hählen folgte auf dem 14. Platz. Abfahrtsweltmeisterin Jasmine Flury zeigte sich im Ziel mit ihrer Fahrt, die ihr zum 17. Rang reichen sollte, nicht zufrieden.

So geht es weiter

Für die Speed-Spezialistin folgt am Sonntag das 3. Rennen innert 3 Tagen. Ab 10:15 Uhr steht noch ein Super-G auf dem Programm (live auf SRF). Die Technikerinnen sind erst in einer Woche wieder im Einsatz, dann findet im schwedischen Are je ein Riesenslalom und ein Slalom statt.

Im Anschluss verschiebt sich der komplette Weltcup-Tross nach Andorra, wo in Soldeu vom 15. bis 19. März das Weltcup-Finale steigt. In der Abfahrt werden mit Suter, Gut-Behrami, Hählen, Gisin, Flury und Nufer 6 Schweizerinnen vertreten sein.