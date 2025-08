Lindsey Vonn wird in der kommenden Saison vom ehemaligen Ski-Überflieger Aksel Lund Svindal betreut.

Legende: Kennen sich schon länger Aksel Lund Svindal und Lindsey Vonn, hier an der WM 2019 in Are. Keystone / EXPA/JOHANN GRODER

Lindsey Vonn ist mitten im Sommer ein spektakulärer Coup für den kommenden Winter gelungen. Die 41-Jährige hat für die Olympia-Saison Aksel Lund Svindal als Trainer engagiert.

«Aksel für diese Saison in mein Team zu holen, fühlt sich wie ein natürlicher und unglaublich aufregender Schritt an», sagte Vonn. Sie und Svindal hätten «so viel Geschichte am Berg geteilt, vom Training bis zum Gewinn von Weltcup-Titeln», im Laufe der Jahre habe sich daher «ein grosses Mass an Respekt und Vertrauen entwickelt».

Im März auf dem Podest

«Ich war etwas überrascht, als Lindsey mich anrief, aber vor allem fühlte ich mich geehrt», sagte Svindal, «sie kennt mich ziemlich gut, also hätte sie nicht gefragt, es sei denn, sie glaubte wirklich, dass ich etwas beitragen könnte. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was in den nächsten Monaten möglich ist.»

Svindal war wie Vonn nach der WM 2019 in Are zurückgetreten. Die US-Amerikanerin hatte sich dann aber im vergangenen Winter zu einem Comeback entschlossen. Beim letzten Super-G der Saison fuhr sie in Sun Valley auf den zweiten Platz.