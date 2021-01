Das Podest:

1. Marta Bassino (ITA) 2:18,06 Minuten

2. Michelle Gisin (SUI) +0,66 Sekunden

3. Meta Hrovat (SLO) +0,73

Michelle Gisin vermochte auch beim 2. Riesenslalom in Kranjska Gora zu brillieren. Zum 2. Mal binnen weniger als 24 Stunden fuhr die Engelbergerin aufs Podest – zuvor hatte sie das Treppchen in 23 Weltcup-Rennen dieser Disziplin verpasst.

Gisin, die zur Halbzeit an 3. Position gelegen hatte, nahm den Finallauf mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in Angriff. Auf der Piste, die sich noch eisiger als am Vortag präsentierte, fand die 27-Jährige die perfekte Balance zwischen Risiko und Vorsicht. Damit feierte Gisin bereits den 5. Podestplatz in diesem Winter, den 14. im Weltcup insgesamt.

Die Schnellste war wie schon am Samstag Marta Bassino. Die Italienerin triumphierte zum 4. Mal im 5. Riesenslalom der laufenden Saison. Halbzeitführende Mikaela Shiffrin zog einen schwachen 2. Lauf ein und wurde auf Platz 6 zurückgereicht.

Das Podest komplettierte Lokalmatadorin Meta Hrovat, die zum 3. Mal in ihrer Karriere unter die besten 3 kam.

Die weiteren Schweizerinnen:

4. Lara Gut-Behrami +1,14

8. Wendy Holdener 2,14

29. Simone Wild +9,31

Lara Gut-Behrami bestätigte ihre beeindruckende Konstanz, indem sie im 5. Riesenslalom der Saison zum 5. Mal in die Top 10 vorstiess. Der 4. Rang ist zudem ihr bestes Resultat in dieser Disziplin seit dem 24. Januar 2017 (Platz 4 am Kronplatz).

Nach ihrem Blitz-Ausfall am Samstag meldete sich Wendy Holdener am Sonntag eindrücklich zurück. Die Schwyzerin, diesen Winter in 4 Riesenslaloms noch nie in den Top 20 klassiert, drehte besonders im Finaldurchgang auf und nahm den 8. Rang ein.

Wie schon am Samstag brachte Corinne Suter ihren 1. Lauf nicht ins Ziel. Auch Camille Rast, Mélanie Meillard und Priska Nufer qualifizierten sich nicht für die Entscheidung.

So geht’s weiter

Am 26. Januar steht am Kronplatz (ITA) der nächste Riesenslalom der Frauen an. Die Speed-Spezialistinnen duellieren sich vom 22. bis 24. Januar (2 Abfahrten, 1 Super-G) in Crans-Montana.