Legende: Vom roten Teppich zurück auf die Skipiste Lindsey Vonn. imago images/ZUMA Press Wire

Lindsey Vonns wundersames Comeback in den Skizirkus ist Tatsache. Die 40-jährige US-Amerikanerin ist ab Freitag wieder Teil des US-Skiteams, wie sie gegenüber der New York Times bestätigte.

Vonn, mittlerweile 40-jährig, beendete ihre glorreiche Karriere im Februar 2019 – nach 19 Saisons, in denen sie 82 Weltcupsiege feierte, vier grosse und 16 kleine Kristallkugeln holte, zweimal Weltmeisterin und 2010 Abfahrts-Olympiasiegerin wurde.

Mit neuem Kniegelenk

Fast sechs Jahre später ist Vonns Feuer für den Profisport wieder entfacht. Im vergangenen April wurde bei der einstigen «Speed-Queen» ein künstliches Kniegelenk im rechten Bein eingesetzt. Seither ist ihr Instagram-Account mit Trainingsvideos geziert.

Nun will sie noch in diesem Winter in den Weltcup zurückkehren. Ein genaues Datum steht indes noch nicht fest. Die ersten Speed-Rennen der Frauen stehen am 14./15. Dezember in Beaver Creek an. Offenbar wäre Vonn sogar einer Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2026 in Cortina nicht abgeneigt.

02:07 Video Archiv: Eine der Besten ihrer Zunft: Happy Birthday, Lindsey Vonn Aus Sport-Clip vom 18.10.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.