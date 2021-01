Die Engelbergerin schliesst im Riesenslalom in Slowenien die nächste Lücke in ihrem Palmarès. Marta Bassino gewinnt.

Das Podest:

1. Marta Bassino (ITA) 2:11,90 Minuten

2. Tessa Worley (FRA) +0,80 Sekunden

3. Michelle Gisin (SUI) +1,24

Michelle Gisin hat in Kranjska Gora den nächsten Meilenstein erreicht. Die Engelbergerin fuhr zum allerersten Mal in ihrer Karriere aufs Riesenslalom-Podest. Damit ist sie die erste Schweizerin seit Vreni Schneider, die in allen 5 Disziplinen auf dem Treppchen stand.

Das Grundgerüst des historischen Resultats hatte sich Gisin im 1. Lauf mit einer tadellosen Fahrt und dem 2. Zwischenrang erbaut. In der Entscheidung liess sie es gleich nochmals krachen – fuhr mit Verve, Mut und Sicherheit. Es war bereits ihr 4. Podestplatz in diesem Winter.

Der Sieg ging an Marta Bassino, die bereits zur Halbzeit in Front gelegen hatte. Die Italienerin liess die Konkurrenz in der Entscheidung mit einem wilden Ritt auf Messers Schneide hinter sich. Für die 24-Jährige war es der 4. Weltcup-Triumph im Riesenslalom insgesamt, der 3. im 4. Rennen diese Saison. Das Podest komplettierte die Französin Tessa Worley, die mit dem schnellsten 2. Durchgang von Platz 5 auf 2 vorstiess.

Die weiteren Schweizerinnen:

8. Lara Gut-Behrami +2,85

19. Priska Nufer +4,80

20. Mélanie Meillard +5,01

25. Simone Wild +5,90

Nicht nur Gisin wusste mit Konstanz aufzutrumpfen: Lara Gut-Behrami fuhr im 4. Riesenslalom der Saison zum 4. Mal in die Top 10. Die Tessinerin, die vergangenes Wochenende im Super-G von St. Anton triumphiert hatte, drehte nach Rang 13 im 1. Lauf auf und belegte letztlich die 8. Position.

Mit der Startnummer 53 qualifizierte sich Simone Wild für den 2. Lauf, in dem sie gleich Weltcuppunkte sammelte – und das erstmals seit über zwei Jahren. Priska Nufer löste als 59. das Ticket für die Entscheidung (28.). Dort gewann die Obwaldnerin dank eines souveränen Laufs 9 Ränge.

Am Dienstag strahlte Wendy Holdener in Flachau als Slalom-Dritte noch über ihren 1. Podestplatz in diesem Winter, beim Riesenslalom in Kranjska Gora war dann aber schon nach 4 Toren im 1. Lauf Endstation. Auch Corinne Suter brachte ihren Versuch am Vormittag nicht ins Ziel. Camille Rast verpasste den 2. Durchgang als 33.

So geht's weiter:

Am Sonntag steht in Kranjska Gora gleich der nächste Frauen-Riesenslalom auf dem Programm. Auf SRF zwei und in der SRF Sport App sind Sie ab 9 Uhr live dabei (2. Lauf ab 12:10 Uhr).