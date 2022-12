Die Top 4

1. Elena Curtoni (ITA) 1:09,40 Minuten

2. Sofia Goggia (ITA) +0,29 Sekunden

3. Corinne Suter (SUI) +0,73

4. Jasmine Flury (SUI) +0,84

Die erste Abfahrt in St. Moritz avancierte bei Schneefall, Nebel und schlechter Bodensicht zur Mutprobe für alle Fahrerinnen. Diese schwierige Aufgabe meisterte aus Schweizer Sicht Corinne Suter am besten. Als Dritte fuhr die Olympiasiegerin auch im vierten Speedrennen der Saison auf das Podest.

Die Dominanz von Sofia Goggia, die beide Abfahrten in Lake Louise für sich entschieden hatte, durchbrach mit Elena Curtoni ausgerechnet ihre Landsfrau. Die 31-Jährige fuhr bei ihrem 2. Weltcup-Sieg in dieser Disziplin insbesondere im zweiten Abschnitt bestechend, während Goggia auf der verkürzten Strecke eine zu runde Linie wählte. Die Top-Favoritin verletzte sich zudem an einer Torstange und brach sich zwei Finger der linken Hand.

Schliessen 01:29 Video Suter: «Es rüttelt und man sieht die Schläge nicht» Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden. 01:22 Video Die Podestfahrt von Corinne Suter Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:28 Video Podest als Vierte knapp verpasst: Die Fahrt von Flury Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:17 Video Mit Startnummer 2 auf Rang 1: Die Fahrt von Elena Curtoni Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden. 01:01 Video Curtoni: «Habe die nötige Portion Überwindung mitgebracht» (engl.) Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 01:17 Video Die Fahrt von Top-Favoritin Goggia auf den 2. Platz Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Mit Startnummer 1 als «Testpilotin» in die Oberengadiner Nebelwand entsandt, gelang Jasmine Flury eine starke Fahrt. Die Schweizerin absolvierte den ersten Teil der Abfahrt am schnellsten überhaupt und verpasste den Sprung auf das Podest als Vierte um lediglich elf Hundertstel.

Die weiteren Schweizerinnen

8. Lara Gut-Behrami +1,31

16. Joana Hählen +1,78

19. Michelle Gisin +1,83

26. Stephanie Jenal +2,27

28. Priska Nufer +2,35

32. Juliana Suter +2,49

43. Delia Durrer +3,46

46. Livia Rossi +3,79

47. Nathalie Gröbli +4,03

Das erfreuliche Resultat aus Sicht der Schweizerinnen unterstrich Lara Gut-Behrami als Achte. Nicht zufrieden waren hingegen Joana Hählen (16.) und Michelle Gisin (19). Während Hählen Opfer von schwierigen Sichtverhältnissen wurde, unterlief Gisin in der Schlüsselstelle ein zeitraubender Fehler.

Schliessen 01:17 Video Die Fahrt von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden. 01:00 Video Gut-Behrami: «Habe die technischen Passagen gut gemeistert» Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 01:50 Video Shiffrin: «Wollte heute nicht zu viel riskieren» (engl.) Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden.

Das weitere Programm

In St. Moritz geht es für die Fahrerinnen Schlag auf Schlag: Bereits am Samstag steht die zweite Abfahrt (wiederum ab 10:15 Uhr live bei SRF) auf dem Programm, ehe der Super-G am Sonntag (11:15 Uhr live bei SRF) das Rennwochenende in der Schweiz beschliesst.