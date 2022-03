Das Podest

1. Romane Miradoli (FRA) 1:19,87 Minuten

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,38 Sekunden

3. Lara Gut-Behrami (SUI) + 0,88

Romane Miradoli steht beim Super-G in Lenzerheide zum 1. Mal in ihrer Karriere auf einem Weltcup-Podest. Die 27-jährige Französin zeigte von oben bis unten eine saubere Fahrt und distanzierte ihre zuvor führende Landsfrau Tessa Worley um 1,37 Sekunden.

Schliessen 01:35 Video Die Siegesfahrt von Romane Miradoli in Lenzerheide Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen 00:56 Video Miradoli: «Heute war mein Tag» (franz.) Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen

Nach einem furiosen Start und schnellster erster Zwischenzeit kam Lara Gut-Behrami in der Folge deutlich von der Ideallinie ab, womit sie Zeit liegen liess. Nichtsdestotrotz spielte die Olympiasiegerin im Super-G ihre Erfahrung aus und fuhr vor Heimpublikum auf den guten 3. Schlussrang.

Schliessen 01:36 Video Die Fahrt von Lara Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen 01:48 Video Gut-Behrami: «Die Kurssetzung hat nicht geholfen, dass es ein Genuss wurde» Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen

Einen Freudentag erlebte die zweitplatzierte Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Nach enttäuschendem Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Peking zeigte die 26-Jährige eine technisch saubere Fahrt, die sie auch im Kampf um den Gesamtweltcup weiterbrachte. Petra Vlhova, ihre grosse Rivalin, wurde mit grossem Rückstand 18. Nachdem die beiden das Rennen punktgleich (1026) in Angriff genommen hatten, liegt Shiffrin in der Wertung neu 67 Punkte vor der Slowakin.

Schliessen 01:36 Video Die Fahrt von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen 03:42 Video Shiffrin: «Es war sehr schwer – ich mag das» (engl.) Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen

Brignone beste Super-G-Fahrerin

Mit grosser Spannung wurde der Kampf um die Disziplinenwertung im Super-G erwartet – damit war aber schnell Schluss. Weil Elena Curtoni ausgeschieden war, stand die Italienerin Federica Brignone bereits vor ihrer Fahrt als Gewinnerin der kleinen Kristallkugel fest. Die erfahrene Italienerin benötigte denn auch kein Glanzresultat, nahm wenig Risiko und wurde in der Endabrechnung Neunte.

Schwarzer Tag für Austria-Team

Eine bittere Pille hatten die Österreicherinnen zu schlucken. Mirjam Puchner, Ariane Rädler und Tamara Tippler hatten das Rennen eröffnet und schieden allesamt der Reihe nach aus. Mit Christine Scheyer und Elisabeth Reisinger kamen 2 weitere Austria-Frauen nicht ins Ziel. Ricarda Haaser wurde mit fast 3 Sekunden Rückstand Zwölfte.

00:55 Video Puchner, Rädler und Tippler scheiden aus Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen

Die weiteren Schweizerinnen

8. Michelle Gisin + 2,04

11. Wendy Holdener + 2,50

14. Joana Hählen + 3,00

17. Priska Nufer + 3,30

19. Jasmine Flury +3,43

20. Corinne Suter + 3,45

21. Jasmina Suter + 3,71

DNF: Noémie Kolly

DNS: Nathalie Gröbli

DNS: Stephanie Jenal

Abgesehen vom Podestplatz Gut-Behramis fiel die Schweizer Bilanz im Bündnerland durchzogen aus. Michelle Gisin fuhr als einzige weitere Swiss-Ski-Athletin in die Top 10, keineswegs auf Touren kam Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter. Die Schwyzerin blieb wie schon vor Wochenfrist in Crans-Montana hinter den Erwartungen und wurde 20.

Schliessen 01:49 Video Die Fahrt von Corinne Suter Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen 01:37 Video Holdener: «Oben bin ich weg wie eine Rakete» Aus Sport-Clip vom 05.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Am Sonntag steht in Lenzerheide ein Riesenslalom auf dem Programm. Neben Gut-Behrami und Gisin gehen 8 weitere Schweizer Technikerinnen beim Heimrennen an den Start. Der 1. Lauf beginnt um 09:45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13:25 Uhr. Auf SRF zwei und in der Sport App sind Sie live dabei.