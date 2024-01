Einen Monat nach ihrer Fraktur am linken Sprunggelenk ist Wendy Holdener auf gutem Weg in Richtung Wiedereinstieg in den Ski-Weltcup.

Wendy Holdener: «Ich will in Are am Start sein»

In Magglingen arbeitet Wendy Holdener derzeit an ihrem Comeback. Die Schwyzerin, welche sich Mitte Dezember eine schwerwiegende Verletzung inklusive fälliger Operation zuzog, nähert sich dem Ski-Weltcup Schritt für Schritt wieder an. Das grosse Ziel für Holdener sind die Weltcup-Rennen im schwedischen Are vom 9. und 10. März (je ein Riesenslalom und Slalom). «Dort will ich am Start sein. Sonst würde ich nicht so Gas geben», erklärte die 30-Jährige.

Im Moment ist ein Weltcup-Start allerdings noch weit entfernt. In der nächsten Woche soll der linke Fuss endlich richtig belastet werden, indem erste Schritte anstehen. Holdener stellt jedoch klar: «Ich will schnell zurückkommen.» Allerdings hänge auch vieles davon ab, ob mit dem Skischuh Schmerzen auftauchen werden.

Rennen nicht geschaut

Die Slaloms seit ihrem Ausfall habe Holdener nur am Rande mitverfolgt. «Ich habe mich genervt, dass ich nicht dabei sein konnte.» Aber am nächsten Tag habe Holdener die Fahrten dann doch noch geschaut – vor allem diejenigen ihrer Teamkolleginnen.