Sie ist erst 22 Jahre alt, doch sie hat schon fünf schwere Verletzungen erlitten, darunter zwei Kreuzbandrisse: Aline Danioth ist in den letzten Jahren vom Pech verfolgt. Dabei war die dreifache Junioren-Weltmeisterin auf dem Weg zu einer glanzvollen Karriere. An der WM 2019 in Are gewann sie Gold mit der Schweiz im Teamwettkampf.

«Es ist brutal. Ich habe in den letzten Jahren die Schattenseiten des Sports kennengelernt», so die Urnerin vier Monate nach ihrem erneuten Kreuzbandriss im Skichäller. «Aber das Skifahren ist meine Leidenschaft. Jeder Tag auf Schnee lohnt sich für mich.» Die Allrounderin hat die Stabilität ihres Knies getestet und ist nach eigener Aussage schmerzfrei.

