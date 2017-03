Déjà-vu: Goggia auch im Super-G hauchdünn vor Vonn

Einen Tag nach ihrer Siegpremiere in der Abfahrt hat Sofia Goggia erneut zugeschlagen. Die Italienerin gewann bei der Olympia-Hauptprobe auch den Super-G vor Lindsey Vonn und Ilka Stuhec, Jasmine Flury glänzte als Fünfte.

Das Podest

1. Sofia Goggia (It) 1:20,35

2. Lindsey Vonn (USA) +0,04

3. Ilka Stuhec (Slo) +0,51

Das Rennen auf der Olympia-Strecke wurde an der Spitze zur Kopie vom Vortag. Hatte sich Goggia in der Abfahrt 7 Hundertstel vor Vonn durchgesetzt, waren es im Super-G gar nur 4 Hundertstel, die den Ausschlag zugunsten der Italienerin gaben.

Goggia gewann damit innerhalb von 24 Stunden ihre ersten beiden Weltcup-Rennen und knackte dank dem 11. Podestplatz als vierte Fahrerin in diesem Winter die Marke von 1000 Punkten.

Stuhec grosse Kristall-Jägerin

Ebenfalls ein Déja-vu des Vortages war der dritte Rang von Ilka Stuhec. Die Slowenin löste damit Tina Weirather als Leaderin in der Disziplinen-Wertung ab und hat die Chance, die Saison mit 3 kleinen Kristallkugeln abzuschliessen.

Im Super-G liegt sie neu 15 Punkte vor der Liechtensteinerin, die in Jeongseon nicht über Rang 9 hinaus kam. In der Abfahrt beträgt Stuhecs Polster vor dem Saisonfinale in Aspen gar 97 Zähler auf Goggia, während sie den Sieg in der Kombination schon vorzeitig auf sicher hat.

Die Schweizerinnen

5. Jasmine Flury +0,97

17. Michelle Gisin +1,83

21. Corinne Suter +1,98

24. Fabienne Suter +2,10

25. Johanna Hählen +2,17

28. Priska Nufer +2,39

Für das Schweizer Highlight war Jasmine Flury besorgt. Die Bündnerin brillierte mit dem 5. Rang und setzte damit erneut eine neue Bestmarke in ihrer Weltcup-Karriere.

Michelle Gisin fuhr auf den guten 17. Platz und holte damit beim vierten Start erstmals Punkte in dieser Disziplin. Corinne Suter und Johanna Hählen, welche die Schweiz zusammen mit Flury beim letzten Super-G der Saison in Aspen vertreten werden, kamen nicht wie gewünscht auf Touren.

