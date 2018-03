Mikaela Shiffrin fährt die Konkurrenz im Are-Slalom in Grund und Boden. Wendy Holdener wird starke Zweite.

Legende: Video Slalom in Are: Zusammenfassung abspielen. Laufzeit 1:14 Minuten.

Slalom in Are: Zusammenfassung

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:46,42

2. Wendy Holdener (Sz) +1,58

+1,58 3. Frida Hansdotter (Sd) +1,59

Mikaela Shiffrin war im letzten Slalom der Saison eine Klasse für sich. Die Amerikanerin distanzierte die Konkurrenz um 1,58 Sekunden und mehr. Mit ihrem 9. Slalomsieg übertraf die Gesamtweltcup-Siegerin die Kroatin Janica Kostelic, die es im Winter 2000/2001 auf 8 Slalomsiege gebracht hatte. Mehr Saisonerfolge in einer Disziplin hat keine andere Skifahrerin erreicht.

Wendy Holdener kämpfte sich nach durchzogenem 1. Lauf aufs Podest. Im Finaldurchgang machte die Schwyzerin 3 Plätze gut und verwies Olympiasiegerin Frida Hansdotter um eine Hundertstelsekunde auf Rang 3. Für Holdener war es der siebte Podestplatz in diesem Slalomwinter. «Es ist ein schöner Abschluss», so die 24-Jährige.

Der Kampf in der Disziplinen-Wertung

Shiffrin hatte sich den Sieg in der Disziplinen-Wertung bereits beim zweitletzten Slalom der Saison in Ofterschwang gesichert. Für die Amerikanerin ist es die fünfte kleine Kristallkugel im Slalom. In der Disziplinen-Wertung machte Holdener einen Platz gut und belegte den 2. Schlussrang.

Die weiteren Schweizerinnen

6. Michelle Gisin +1,99

12. Denise Feierabend +2,94

Michelle Gisin setzte ihre Aufwärtstendenz im Stangenwald im letzten Slalom des Winters fort. Die Engelbergerin stellte mit Rang 6 nicht nur ein neues Slalombestresultat in diesem Winter auf, sondern egalisierte ihr bestes Slalom-Ergebnis überhaupt. Denise Feierabend sammelte als Zwölfte ebenfalls Punkte.

Das weitere Programm

Die Technikerinnen haben in dieser Weltcup-Saison nur noch ein Rennen vor sich: Am Sonntag geht es im Riesenslalom um die Entscheidung um die kleine Kristallkugel.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 17.3.2018, 13:25 Uhr