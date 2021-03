Sie liess die wenigen Zuschauer vor Ort und die vielen Zuseher zu Hause ratlos zurück: Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin, die wegen der Absagen der Abfahrt und des Super-G in Lenzerheide ihrer Chance auf die grosse Kristallkugel beraubt worden war, schwang im Riesenslalom am Sonntag nach 5 Fahrsekunden ohne ersichtliches Problem ab.

Im Zielraum verzichtete Gut-Behrami vorerst auf Interviews – und löste damit ungewollt Spekulationen aus. Erst am Nachmittag erklärte sie sich gegenüber SRF und sorgte damit für Klarheit.

Auf die innere Stimme gehört

«Es war eine schwierige Situation für mich am Morgen. Einerseits wollte ich unbedingt fahren. Andererseits hörte ich diese Stimme in mir, die mir sagte, dass es zu viel sei», so die 29-Jährige. Sie habe es dennoch versuchen wollen, denn «manchmal redet man sich ein, dass es nicht mehr geht. Und am Start mit dem Adrenalin funktioniert es dann eben doch.»

Doch dies sei in Lenzerheide nicht der Fall gewesen. Und etwas riskieren wollte Gut-Behrami nicht. Denn: «Das letzte Mal, als ich es mit der Brechstange versucht habe, riss ich mir das Kreuzband (im Februar 2017; die Red.).»