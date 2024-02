Mikaela Shiffrin will am 9./10. März in Are in den alpinen Weltcup zurückkehren.

Shiffrin: Comeback in Are, Gesamtweltcup «ausser Reichweite»

Ihre konkreten Comeback-Pläne kündete Shiffrin am Samstag bei Instagram an. Die 28-jährige US-Amerikanerin hatte sich bei einem Sturz am 26. Januar in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo am Knie verletzt, ihre Führung im Gesamtweltcup verlor sie zuletzt an Lara Gut-Behrami.

«Ich habe gute Fortschritte gemacht und fühle mich jeden Tag besser», sagte die 5-fache Gesamt-Weltcupsiegerin in einem Video, das sie in den Sozialen Netzwerken veröffentlichte. Darin präsentierte sie auch Aufnahmen aus ihrer Reha.

Kein Kugel-Duell?

In Are (SWE) stehen am 9. und 10. März ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm, danach folgt nur noch das Weltcup-Finale im österreichischen Saalbach-Hinterglemm.

00:30 Video Archiv: Shiffrin stürzt in Cortina schwer und landet im Netz Aus Sport-Clip vom 26.01.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Ihre 6. grosse Kristallkugel ist für die 95-fache Weltcupsiegerin durch die Zwangspause «ausser Reichweite», wie sie sagte. Gut-Behrami sei «unglaublich» gefahren. Die 32-jährige Schweizerin gewann 4 der letzten 6 Rennen und liegt aktuell 205 Punkte vor Shiffrin. Mit der Absage des Super-G vom Samstag in Val di Fassa konnte Gut-Behrami ihren Vorsprung indes nicht weiter ausbauen.