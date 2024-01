Mikaela Shiffrin, Federica Brignone, Corinne Suter, Michelle Gisin. Das sind nur einige, sehr prominente Fahrerinnen, die in der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo nicht ins Ziel kamen und teilweise schwer stürzten. Die meisten Stürze ereigneten sich in der Einfahrt zum Tofana-Schuss und in der Delta-Kurve.

Das 2. Training am Donnerstag war witterungsbedingt ausgefallen, daher musste eine Übungseinheit reichen. Sowohl Lara Gut-Behrami, die in der Abfahrt vom Freitag auf den 2. Platz fuhr, als auch SRF-Ski-Experte Stefan Abplanalp geben zu Protokoll, dass sich die Piste seit Mittwoch verändert hat. «Die Piste war vor zwei Tagen ganz anders. Aber es war heute nicht wahnsinnig schnell oder wahnsinnig hart», meinte Gut-Behrami.

Als möglichen Grund für die vielen Stürze, nicht nur in Cortina, nennt Gut-Behrami grundlegende Probleme: «Es wird immer mehr gepusht, es muss alles perfekt sein, super präzise. Man darf eigentlich gar keine Fehler machen.» Des Weiteren herrsche bei Athletinnen eine gewisse Unsicherheit und ein Gefühl, zu wenig zu machen: «Wenn man zwei Tage frei hat, geht man noch irgendwohin, um zu trainieren. Die Erholung vergisst man total.»

Bei einem Fehler musst Du dich schon auf die nächste Kurve konzentrieren.

Abplanalp führt noch weitere Gründe ins Feld. Er spricht über die (Un-)Planbarkeit einer Abfahrt: «Man hat so viele technische Mittel, kann jede Kurve ausmessen, am Ende muss man aber auch aus dem Bauch heraus fahren.» Man habe als Athletin zwar einen Plan am Start, wenn eine Kurve aber nicht so ist, wie gedacht, müsse man intuitiv reagieren.

Ausserdem betont Abplanalp, dass alles während der Fahrt passiere und keine Zeit bleibe, um nachzudenken: «Bei einem Fehler musst Du dich schon auf die nächste Kurve konzentrieren.»

Anpassungen für die Abfahrt am Samstag?

Am Samstag steht auf derselben Strecke bereits die nächste Abfahrt der Frauen auf dem Programm. Beat Tschuor, Cheftrainer der Schweizer Frauen, ist überzeugt, dass die Rennleitung etwas unternehmen wird: «Ich denke, sie werden reagieren und sicher bei der Delta-Kurve ein bisschen entschärfen. Bei der Tofana-Einfahrt gab es ein paar Stürze, da war es ein bisschen unruhig präpariert, auch da wird es Anpassungen geben.»