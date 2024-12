Lindsey Vonn bereitet sich fünf Jahre nach ihrem Rücktritt aktuell in Copper Mountain auf ihr angestrebtes Weltcup-Comeback vor. SRF-Experte Stefan Abplanalp konnte die 40-jährige US-Amerikanerin dort während ihres Trainings beobachten. Der Walliser war in Copper Mountain vor Ort, weil er die aktuell gesperrte US-Fahrerin Breezy Johnson betreut.

Abplanalp war einst auch Trainer von Vonn und kann ihre Trainingsauftritte entsprechend gut einordnen: «Ich habe sie sehr glücklich erlebt. Man sieht, dass Skifahren ihr Leben ist. Sie war relativ fokussiert. Wenn der Radius gepasst hat, ist sie schon wieder Lindsey-like gefahren und hat schnelle Schwünge gezeigt.» Bei unrhythmischen Kursen und bei flachem Licht merke man jedoch, dass ihr einige Kilometer auf der Piste fehlen.

Aufgabe als Vorfahrerin in Beaver Creek als Härtetest

Die Rückkehr in den Weltcup traut Abplanalp Vonn aber auf jeden Fall zu. Sie habe zwar noch einen langen Weg vor sich, aber «physisch ist sie bereit, auch konditionell ist sie noch auf einem Top-Niveau». Sie müsse jetzt unter anderem lernen, wieder auf den Ski zu trainieren. «Die grosse Herausforderung wird aber sein, wieder Rennen fahren zu lernen.»

Legende: In Copper Mountain (Colorado) Lindsey Vonn im Training am 20. November. Getty Images/Dustin Satloff

Als Zeitpunkt ihres Comeback hat Vonn die beiden Super-G in St. Moritz am 21. und 22. Dezember gewählt. Für Abplanalp ist dieser Termin ein sehr sportliches Ziel. Er traut dies der früheren Speedqueen aber durchaus zu: «Sie hat jetzt noch den einen oder anderen Trainingstag vor sich. Und in Beaver Creek (14. Dezember) wird sie als Vorfahrerin am Start sein. Das wird der Härtetest sein.»