Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:53,05 Minuten

2. Alice Robinson (NZL) + 0,62 Sekunden

3. Mikaela Shiffrin (USA) +0,81

Mit einer schnellen Fahrt hatte Mikaela Shiffrin noch einmal einen Angriff gestartet, um ihren «Heim»-Riesenslalom in Killington zum ersten Mal zu gewinnen. Zu ihrem Pech zeigte Lara Gut-Behrami aber auch in den USA ihre bestechende Frühform. Die Tessinerin, Dritte nach dem 1. Lauf, pulverisierte Shiffrins Zeit und nahm einen Vorsprung von 81 Hundertsteln auf die letzten beiden Fahrerinnen mit.

01:16 Video Der 2. Lauf von Shiffrin Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Und weder die Schwedin Sara Hector (4., +1,06 Sekunden) noch die Neuseeländerin Alice Robinson, die mit Laufbestzeit im 1. Durchgang überrascht hatte, kamen an Gut-Behramis Zeit heran. Mit letztlich über 6 Zehnteln Vorsprung sicherte sich die Schweizerin bereits den 2. Sieg der Saison.

Ihr 7. Weltcupsieg im Riesenslalom folgt nur vier Wochen nach dem Erfolg in Sölden. Zudem gewann sie in Killington zum 2. Mal in Serie. Alle 7 Erfolge im Riesenslalom fuhr Gut-Behrami übrigens in Österreich oder den USA ein.

01:18 Video Gut-Behrami: «Ich fühle mich sicher, das hilft mir sehr» Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

14. Michelle Gisin +2,77 Sekunden

23. Wendy Holdener +3,35

25. Simone Wild+3,47

Neben Gut-Behrami hatten es drei weitere Schweizerinnen in den 2. Lauf geschafft. Dort zeigte Michelle Gisin die beste Leistung und verbesserte sich auf Schlussrang 14. Wendy Holdener klassierte sich als 23. noch vor Simone Wild (25.). Im Interview erklärte Holdender im Anschluss, dass es ihrem Rücken «wieder wirklich gut» gehe. Trotzdem habe noch nicht alles geklappt wie gewünscht.

Schliessen 01:09 Video Der 2. Lauf von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:12 Video Holdener: «Hatte noch ein paar Rutscher zu viel» Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 12 Sekunden. 01:55 Video Gisin: «Mittendrin mitzumischen ist sicher sehr positiv» Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 55 Sekunden.

Die Verbesserten

Gleich zwei Fahrerinnen konnten im 2. Lauf 15 Plätze gutmachen. Zum einen die Österreicherin Franziska Gritsch (von 30 auf 15), zum anderen die junge Albanerin Lara Colturi. Von Rang 27 fuhr die 17-Jährige noch auf Rang 12, was ihr bestes Weltcupergebnis darstellt.

So geht es weiter

Direkt am Sonntag geht es mit dem Slalom an gleicher Stelle weiter. Den 1. Lauf gibt's ab 16:00 Uhr, den 2. Lauf ab 19:00 Uhr live auf SRF zwei. Nächste Woche stehen dann in Tremblant (CAN) zwei Riesenslaloms an.