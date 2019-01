Am 12. und 13. Januar stehen in den Tiroler Alpen Abfahrt und Super-G an. Lindsey Vonn gibt ihr langerwartetes Comeback.

Vonn kehrt in St. Anton in den Weltcup zurück

Lindsey Vonn will am kommenden Speed-Wochenende in St. Anton ihr Comeback geben. Dies gab der US-Skiverband bekannt. Die Amerikanerin hatte sich im November im Training eine Knieverletzung zugezogen und in dieser Saison noch kein Rennen bestritten.

In den Tiroler Alpen steht am Samstag eine Abfahrt, am Sonntag ein Super-G an. Vonns grosses Ziel in ihrer letzten Saison sind 5 Weltcup-Siege, womit sie den ewigen Rekord von Ingemar Stenmark (86 Siege) überbieten würde.