Lara Gut-Behrami konnte mit dem Sieg in der Abfahrt von Crans-Montana eine Baisse hinter sich lassen. 2 Jahre musste die Tessinerin auf einen 1. Platz warten.

Nun kam er umso deutlicher: Ganze 8 Zehntel klassierte sich Gut-Behrami vor der zweitplatzierten Corinne Suter. Es ist der grösste herausgefahrene Abstand auf Platz 2 seit 18 Abfahrten. 2018 gewann Lindsey Vonn in Cortina d'Ampezzo 0,92 Sekunden vor Tina Weirather.

Auf 10, 6, 8, 5, 3 folgt 1

Apropos Cortina d'Ampezzo 2018: Im Super G konnte Gut-Behrami dort letztmals einen Weltcupsieg feiern. Obwohl 2 Jahre ohne 1. Platz für eine Gesamtweltcupsiegerin (2015/16) eine lange Zeit bedeuten, möchte Gut-Behrami nicht von einer Erlösung sprechen.

Vielmehr sieht sie ihren Aufwärtstrend bestätigt: «Dass ich im Ziel wieder einmal die 1 sehe, ist die Bestätigung, dass es vorwärts gegangen ist.» Tatsächlich wurde nach den Plätzen 3, 5, 6, 8 und 10 deutlich, dass Top-Resultate noch drin liegen. Erwartet hätte man den Sieg aber weniger in der Abfahrt: Vor Crans-Montana war ihr Saisonbestergebnis in dieser Disziplin Rang 10 (Bansko und Zauchensee) gewesen.

Wie 2015 – bloss anders

Einen Schweizer Doppelsieg bei den Frauen gab es übrigens zuletzt in St. Moritz im Dezember 2017. Damals gewann Jasmine Flury vor Michelle Gisin. Heuer in Crans-Montana schieden beide aus. Beim letzten Abfahrts-Doppelsieg 2015 in Val d'Isère gewann ebenfalls Gut-Behrami vor Suter – allerdings hiess die Zweitplatzierte nicht Corinne, sondern Fabienne Suter und Gut-Behrami war noch nicht mit Valon Behrami verheiratet.

