Die Schwyzerin fährt in Garmisch erstmals in diesem Winter aufs Abfahrts-Podest. Lara Gut-Behrami wird Fünfte.

Das Podest

1. Federica Brignone (ITA) 1:35,83 Minuten

2. Sofia Goggia (ITA) +0,01 Sekunden

3. Corinne Suter (SUI) +0,19 Sekunden

Nach dem gelungenen Speed-Wochenende in Cortina hat Corinne Suter ihre aufsteigende Form auch in Garmisch-Partenkirchen in Zählbares ummünzen können. Die Schwyzerin ging mit Startnummer 3 früh ins Rennen und musste sich in der Folge nur noch von Federica Brignone und Sofia Goggia überholen lassen. Und das, obwohl sie im oberen Streckenteil nach eigenen Angaben einige Schläge erwischt hatte. Zittern musste Suter bei der Fahrt von Breezy Johnson, die Rang 3 nur um 6 Hundertstel verpasste.

Für Suter ist es der erste Abfahrts-Podestplatz in diesem Winter – und ein weiterer wichtiger Schritt nach ihrer schweren Knieverletzung, die sie im vergangenen Winter in Cortina erlitten hatte. Rechtzeitig auf die WM in Saalbach scheint die 30-Jährige das Vertrauen wieder gefunden zu haben.

An der Spitze feierten die Italienerinnen erstmals in diesem Winter einen Doppelsieg in einem Speedrennen. Brignone verdrängte ihre Teamkollegin Goggia mit einer angriffigen Fahrt um die Winzigkeit von einer Hundertstelsekunde. Für die Gesamtweltcup-Leaderin war es bereits der fünfte Saisonsieg, der zweite in einer Abfahrt.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

5. Lara Gut-Behrami +0,37

17. Michelle Gisin +1,27

23. Priska Ming-Nufer +1,60

28. Delia Durrer +2,17

30. Joana Hählen +2,56

Neben dem Podest landete Lara Gut-Behrami. Die Tessinerin, die gemäss eigenen Aussagen etwas Probleme mit ihrem Knie bekundet, war damit für einmal nicht beste Schweizerin. In den Gleiterpassagen im oberen Streckenteil handelte sie sich zu viel Rückstand ein. Das WM-Ticket hat sie angesichts der bisherigen Top-Resultate in diesem Winter längst in der Tasche. Ganz im Gegensatz zu ihren Teamkolleginnen.

Michelle Gisin verpasste einen zweiten Top-15-Platz in diesem Abfahrts-Winter und erfüllt damit die offiziellen Selektions-Richtlinien ebenso wenig wie Joana Hählen, Priska Ming-Nufer und Delia Durrer.

Sturz von Ortlieb – Vonn verpasst Tor

Überschattet wurde das Rennen von einem Sturz von Nina Ortlieb. Die Österreicherin kam im letzten Sektor zu Fall. Ihre Bindung löste dabei nicht aus, was zu hörbar schmerzhaften Verdrehungen führte. Das Rennen war im Anschluss längere Zeit unterbrochen, ehe die 28-Jährige abtransportiert wurde. Ortlieb hatte im Januar 2021 in Crans-Montana bereits einmal eine schwere Knieverletzung erlitten.

Lindsey Vonn verpasste nach einem Schlag dasselbe Tor wie Ortlieb, konnte einen Sturz aber vermeiden.

So geht's weiter

Am Sonntag stehen in Garmisch-Partenkirchen noch einmal die Speedspezialistinnen im Fokus, die den fünften Super-G der Saison bestreiten. Gespannt sein darf man auf kommenden Donnerstag, wenn Mikaela Shiffrin beim Slalom in Courchevel ihr Comeback gibt.

