Das Podest

1. Andreja Slokar (SLO)

2. Thea Louise Stjernesund (NOR)

3. Kristin Lysdahl (NOR)

Das erste und einzige Parallelrennen der Ski-Saison 2021/22 wird zur überraschenden Beute von Andreja Slokar. Die Slowenin kam mit den Bedingungen im dichten Schneetreiben in Vorarlberg am besten zurecht und holte sich den ersten Weltcupsieg der Karriere.

Slokar setzte sich im Final gegen die Norwegerin Thea Louise Stjernesund durch. Die beiden bewältigten die Piste bereits in der Qualifikation am schnellsten. Dabei hatte Slokar nach dem ersten Heat noch zurückgelegen. Doch die 24-Jährige liess sich davon nicht beirren und machte die Hoffnungen von Stjernesund auf den Triumph zunichte. Sowohl Slokar als auch Stjernesund waren bislang noch nie auf einem Weltcup-Podest gestanden.

00:43 Video Der Final zwischen Slokar und Stjernesund Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen

Die starke norwegische Teamleistung komplettierte Kristin Lysdahl mit dem 3. Rang. Sie holte gegen Marta Bassino (ITA) einen Rückstand im Re-Run auf und hievte sich damit ebenfalls auf das überraschende Podest.

Angeschlagene Gut-Behrami mit Fehler

Die Achtelfinals wurden derweil für die Schweizerinnen zur Krux. Gleich alle drei, die sich für die K.o.-Phase qualifiziert hatten, mussten bereits im ersten Duell die Segel streichen. Besonders bitter: das Out von Podest-Hoffnung Lara Gut-Behrami.

Die Tessinerin, Achte der Qualifikation, verpasste gegen die Norwegerin Marte Monsen nach einem Fehler im 2. Heat ein Tor. Bereits im ersten Lauf war sie hinter den Erwartungen geblieben. Im Anschluss an das Rennen erklärte Gut-Behrami, dass sie eine Grippe erwischt habe. «Ich konnte in den letzten Wochen kaum trainieren», so die 30-Jährige. Es sei demnach sicherlich nicht ihre beste Leistung gewesen. Sie landete zum Schluss auf Rang 15.

01:13 Video Geschwächte Gut-Behrami bereits im Achtelfinal out Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen

Ellenberger und Kasper stark

Hoffnungen auf eine kleine Sensation durfte sich derweil Andrea Ellenberger machen. Die Innerschweizerin, die nach einem Kreuzbandriss zurück im Weltcup-Zirkus ist, stiess als 12. souverän in den Achtelfinal vor und überraschte im 1. Heat auch die italienische Favoritin Marta Bassino (ITA). Den kleinen Vorsprung vermochte sie allerdings im Re-Run nicht zu verteidigen. Dennoch: Platz 12 und damit beste Schweizerin – das lässt sich sehen.

Schliessen 01:17 Video Ellenberger fordert Bassino so richtig heraus Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen 01:19 Video Ellenberger: «Bassino wäre heute zu schlagen gewesen» Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen

Einen starken Auftritt zeigte auch Vanessa Kasper. Die Engadinerin qualifizierte sich gerade noch für die K.o.-Phase und wird dank Schlussrang 14 mit einigen Weltcup-Punkten belohnt. Im Achtelfinal scheiterte Kasper letztlich klar an Thea Louise Stjernesund (NOR), nachdem ihr ein missglückter Start zum Verhängnis wurde.

01:03 Video Kasper: «War erstaunt, wie gut ich mithalten konnte» Aus Sport-Clip vom 13.11.2021. abspielen

Die weiteren Schweizerinnen (in der Quali gescheitert)

17. Simone Wild

25. Camille Rast

27. Jasmina Suter

42. Delia Durrer

44. Amélie Klopfenstein

So geht es weiter

Während die Männer am Sonntag ebenfalls in Lech zu ihrem Parallelevent antreten, geht es für den Frauen-Weltcup-Tross am nächsten Wochenende weiter. Im finnischen Levi stehen am Samstag und am Sonntag die ersten beiden Slalom-Rennen der Saison an.