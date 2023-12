Das Podest

1. Petra Vlhova (SVK) 1:48,14 Minuten

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,24 Sekunden

3. Katharina Truppe (AUT) +2,06 Sekunden

Ob Regen, Nebel oder Schnee: Das Duell im Slalom heisst aktuell so oder so immer Petra Vlhova gegen Mikaela Shiffrin. So auch in Courchevel, wo der erste Nachtslalom des Winters unter garstigen Bedingungen über die Bühne ging. In den französischen Alpen hatte die Slowakin nach einer bärenstarken Fahrt und Laufbestzeit im 2. Lauf in der Nebelsuppe um 24 Hundertstel das bessere Ende für sich. Damit steht es im Slalom-Duell zwischen Vlhova – Shiffrin aktuell 2:2.

Hinter dem alles überstrahlenden Duo klaffte bereits eine beträchtliche Lücke. Mit mehr als 2 Sekunden Rückstand klassierte sich Katharina Truppe als Dritte auf dem Podest. Die 27-Jährige symbolisierte damit auch die Wiederauferstehung des österreichischen Frauen-Teams. Hinter Truppe fuhr Namensvetterin Gallhuber auf Rang 4. Liensberger, die dritte Katharina im Bunde, fiel im Final vom 3. Zwischenrang noch auf Platz 18 zurück.

01:37 Video Vlhova: «Wenn man vorne ist, ist man die Beste» (engl.) Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 37 Sekunden.

Die Schweizerinnen in den Punkten

6. Michelle Gisin +2,95 Sekunden

16. Elena Stoffel +3,69 Sekunden

19. Mélanie Meillard +3,78 Sekunden

23. Nicole Good +4,38 Sekunden

In Abwesenheit der verletzten Teamleaderin Wendy Holdener (Bruch am Sprunggelenk) zeigte das Swiss-Ski-Team eine tolle Vorstellung. Mit Michelle Gisin, Elena Stoffel, Mélanie Meillard und Nicole Good schaffte ein Quartett den Sprung in den 2. Durchgang. Dort gelang Gisin (+4) – die ursprünglich eine Pause einlegen und auf einen Start verzichten wollte –, Stoffel (+13) und Good (+4) noch eine Verbesserung.

Bereits im 1. Durchgang blieben die weiteren Schweizerinnen hängen. Während Camille Rast bei einem Übergang das nächste Tor nicht mehr erwischte, scheiterte die junge Garde um Selina Egloff, Aline Höpli und Eliane Christen deutlich.

Schliessen 01:54 Video Gisin: «Erstmals ‹Grün› in diesem Jahr und dann noch im Slalom – crazy!» Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 54 Sekunden. 01:14 Video Der 2. Lauf von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden. 00:46 Video Stoffel: «Fürs Vertrauen war das ein wichtiger Schritt» Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden. 00:44 Video Meillard: «War nie richtig im Rhythmus» Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden. 00:29 Video Zuviel riskiert: Rast nach 35 Fahrsekunden out Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Bauch- und Ausrutscher

Im 1. Durchgang rettete sich Ali Nullmeyer gerade noch so ins Ziel. Nach einem Fahrfehler rutschte die Kanadierin auf dem Bauch liegend über die Linie. Sogar der Ski-Weltverband schien ob der Vorstellung überrascht und führte Nullmeyer zunächst nicht im Klassement. Am Ende reichte es der 25-Jährigen zu Platz 13.

Keine Punkte ergatterte dagegen Marta Rossetti. Die Italienerin verhaspelte sich am Start des Final-Durchgangs, nachdem sie mit dem Stock beim Abstossen weggerutscht war und schied beim 1. Tor aus. Immerhin der Preis für die kürzeste Fahrt war ihr so sicher.

Schliessen 00:43 Video Ali Nullmeyer landet im Schnee und rutscht ins Ziel Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden. 00:42 Video Rossettis 2. Lauf geht nur 1 Tor weit Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

DSV-Quartett ohne Fortüne

Keine Reise wert war Courchevel in diesem Jahr für das deutsche Slalom-Team. Während Lena Dürr, Emma Aicher und Andrea Filser allesamt ausschieden, verpasste Jessica Hilzinger als 33. die Qualifikation für den 2. Durchgang um 13 Hundertstel. Die junge Aicher nahm sich das Out besonders zu Herzen und verdaute die Enttäuschung hinter einer Werbebande.

00:45 Video Nach dem Out versteckt sich Aicher hinter der Werbebande Aus Sport-Clip vom 21.12.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

So geht es weiter

Über die Weihnachtstage geniesst der Frauen-Tross eine freie Woche. Die nächsten Rennen stehen am 28./29. Dezember in Lienz statt. Mit einem Riesenslalom und einem Slalom sind auch dann die Technikerinnen gefragt.